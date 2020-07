Master Fatman døde natten til 26. marts sidste år kun 53 år gammel. Det var hans familie, der fandt ham.

Helt uden at have vist tegn på sygdom sad han bare en morgen død i sin stol, og med ét var konen, Herminia Lindbergs, liv ændret. Det fortæller hun om i et større interview med Femina.

Kvinden, der for første gang taler ud efter sin mands død, fortæller om det øjeblik, hvor hun opdagede, hendes mand var død.

Master Fatman, som også havde det civile navn Morten Lindberg, blev fundet i en krostol, der var på hans kontor. Han ville tit drille børnene ved ikke at svare, når de kaldte på ham, og det gjorde sig også gældende den morgen, lyder det fra enken.

Deres søn River er altid tidligt oppe, ligesom hans far også altid var det.

Derfor stod noget af familien op klokken kvart i seks den morgen uden at vide, at deres liv skulle ændres for altid.

Efter børnene kaldte på ham uden at få svar, prøvede Herminia Lindberg også.

»Så kaldte jeg på ham, men der var stadig ikke noget svar. Så gik jeg tættere på ham. Okay, det var ikke for sjov, kunne jeg så godt se,« siger hun, inden hun uddyber:

»Jeg gik i panik og råbte og skreg. Alle børnene vågnede. Jeg prøvede at ringe til en af hans bedste venner. Men det var stadig så tidligt om morgenen, at ingen var vågne endnu. Derefter ringede jeg 112.«

Hun fortæller, at de aftenen forinden havde siddet og set et standup-show med komikeren Trevor Noah. Da sønnen River var ked af det, var Herminia Lindberg gået op til ham. Ti minutter efter var ægtemanden kommet op for at sige godnat, og det var sidste gang, hun så ham i live.

Parret blev gift i 2010, og de nåede at få de fire børn Sol på ni år, Vicinius på fem år, og tvillinge-sønnerne River og Heaven på to år.

De mødte hinanden første gang i Herminia Lindbergs hjemland, Mozambique, hvor Master Fatman var rejst ned for at donere nogle instrumenter. Senere kom Herminia Lindberg til Danmark på besøg, hvor hun blandt andet var med på Roskilde Festival, og lige så stille blev venskabsfølelser til forelskelse.