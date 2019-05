Der var ikke helt så meget kærlighed i luften som forventet, da gadefesten Distortion onsdag midlertidigt blev stoppet for at hylde Morten Lindberg, der døde den 26. marts i år.

B.T. befandt sig på Dronning Louises Bro, da 'Love Is in the Air' klokken 18.05 blev afspillet for fuld udblæsning i en hyldest til den afdøde dj og radiovært bedst kendt som Master Fatman.

Her var flere hundrede alene til stede, da gadefestens sædvanlige toner blev skiftet ud med kærlighedssangen. Det var dog bestemt ikke alle, der var i humør til at mindes den ellers så folkekære Master Fatman.

»De fleste fortsatte bare ud mod Nørrebro, mens hyldesten spillede. Nogle få stoppede op og dansede, men langt de fleste virkede ligeglade og mest interesserede i at komme frem gennem menneskemængden,« fortæller B.T.'s journalist på stedet.

Det var på selvsamme bro, at afdøde Master Fatman den 13. april blev hyldet i et storslået optog med afrikansk musik som fokus. Musikken i dag var dog altså i kærlighedens tegn.

»De fleste virkede ligeglade eller for fulde til at registrere musikken, men sangen sluttede dog af med klapsalver og jubelråb fra dem, der hørte efter,« fortæller B.T.'s journalist, der vurderer, at den ellers så smukke gestus nok faldt lidt til jorden.

Det er den københavnske gadefest Distortion, som - i samarbejde med Radio24syv - har arrangeret hyldesten til Master Fatman, der gik bort i en alder af 53 år.

Alle Distortions gadefester og tilhørende musik blev slukket i de fire minutter, som sangen 'Love Is in the Air' varer.

Master Fatman var tilbage i 1998 den allerførste dj til at spille på Distortion.

»Jeg var aldrig i tvivl om, at han skulle have en hyldest. Han er den største helt i Distortion. Både fordi han har givet så meget ved bl.a. flere gange at spille på to scener pr. dag, men også fordi han er indbegrebet af den københavner-ånd, som Distortion også gerne vil være et symbol på,« fortalte Thomas Fleurquin til B.T. tidligere på dagen onsdag.

