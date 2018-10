Nu kan vi glæde os til at gense Mascha på de danske tv-skærme.

Første gang vi så Mascha Vang på skærmen var tilbage i år 2000, da hun medvirkede i programmet ‘Villa Medusa’. Danskerne fik dog for alvor øjnene op for hende, da hun senere medvirkede i første sæson af ‘Paradise Hotel’ i 2005.

Sidenhen har hun blandt andet medvirket i programmer som ‘Zulu Djævleræs’, ‘Fangerne på Fortet’, ‘Masterchef’ og ‘Dit hjem i vores hænder’ og ‘Min fede træner’, og nu ser det ud til, at vi igen kan se den velkendte stjerne på skærmen inden længe.

– Lige for tiden optager jeg tv. Jeg tror først, at det er til december, jeg kan fortælle om de forskellige optagelser, som først slutter til jul. Ej, jeg laver også nogle mindre tv-ting, blandt andet var jeg i callcenteret til Knæk Cancer, og så er der to mindre programmer til DR, skriver Mascha på sin blog og uddyber:

– Det ene er med Lotte Freddie, der fulgte mig på den internationale pigedag – det program glæder jeg mig til at se. Lotte er skøn, sjov og ret ligetil. Og så er jeg også med i en kommende temalørdag på DR2. Jeg skal nok sige til, når de forskellige programmer bliver vist, jeg ved det bare ikke endnu. Selvom det ligger lidt dumt tidsmæssigt med optagelser, så kan jeg rigtig godt lide at komme afsted og lave noget tv, som jeg jo tidligere har gjort en del. Jeg savner at være mere sammen med folk arbejdsmæssigt og at være med på en produktion. Det er så hyggeligt, og vi får en masse grin, der er godt for sindet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

