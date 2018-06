Iværksætter og blogger Mascha Vang har fået så mange henvendelser fra folk, der inviterer hende ud for at holde oplæg, at den populære forretningskvinde nu har besluttet at starte sin egen foredragsvirksomhed.

»Sidste år fik jeg så mange forespørgsler, at jeg tænkte, det skal jeg gøre i 2018, jeg har bare ikke fået det gjort før nu. Men jeg har nogle stykker, der skal hjælpe mig med at sætte foredraget sammen, så jeg håber, det bliver her til efteråret,« fortæller Mascha Vang til BT.

Hun har blandt andet allieret sig med flere, som hun selv kender i branchen. En af dem er blogger og foredragsholder Michelle Hviid.

»Jeg har været med hende ude og se hendes foredrag, og jeg kan rigtig godt lide hendes jargon,« siger Mascha Vang.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt Mascha Vang skal stå for bookingen, men hun vil ikke lade sig styre helt af folk udefra.

»Jeg gider ikke helt være i hænderne på andre folk, det er jeg ikke så god til, men hvis nogle kan komme med jobs, er det jo fint.«

Mascha Vang har den seneste tid været inviteret til at holde oplæg forskellige steder i landet, og her har hun også opdaget en anden stor fordel ved at komme ud i landet og fortælle om sig selv.

»Jeg har jo ikke så mange kollegaer i hverdagen, så det er rart at komme ud og møde andre, og jeg er jo lidt af et sludrechatol,« griner bloggeren, der blandt andet har været inviteret til butiksåbninger, hvor hun har fortalt om sin forretning og sin egen livshistorie.

Succesfuld forretning

Det kommende foredrag bliver blot endnu en tilføjelse til Mascha Vangs i forvejen succesfulde forretning, der de seneste år har vokset sig til en millionforretning.

Og hvad bruger hun så pengene på? Mascha Vang er ikke bleg for at indrømme, at hun har et stort shoppehjerte, men det behøver ikke nødvendigvis være dyrt.

»Jeg køber meget billigt tøj, men mange dyre accessories som tasker og sko, men når det kommer til basisting, er jeg glad for at shoppe billigt,« forklarer Mascha Vang og nævner Louboutin, Gucci, Chanel, Zara og H&M som nogle af hendes foretrukne mærker.

For at rydde ud i de mange shoppegodter – og få plads til nye – sælger Mascha Vang af og til ud af gemmerne. Det gør hun eksempelvis i disse dage, hvor der blandt andet er røget en Chanel-taske, som Mascha Vang netop har solgt til et sted mellem 10. og 20.000.

Hun understreger, at når hun sælger ud af sine ting, er der ikke tale om sponsorerede varer. Succesen betyder nemlig samtidig, at det langtfra er alt, Mascha Vang siger ja til længere.

»Det er noget, jeg selv har købt for mine egne penge. Jeg er lidt ude over det der med at få en kjole for at gøre reklame for den, der vil jeg hellere købe mit eget tøj. Det andet kan ikke betale sig for mig. På ingen måder,« siger Mascha Vang.

Hun har den seneste tid været på forskellige sponsorerede rejser, blandt andet til Disneyland Paris, men heller ikke den slags er gratis.

»Folk skal betale mig, hvis jeg skal ud og rejse og lave reklame, jeg gør ikke noget gratis. Det er mange år siden, det var sjovt,« siger Mascha Vang.