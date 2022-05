Tilbage i oktober gik jægerpiloten Troels Krohn Delhi på knæ for influenceren Mascha Vang.

Det rungende ja skal snart veksles til et lovformeligt ægteskab efter et storslået kirkebryllup, men desværre bliver brylluppet ikke i den kirke, som Mascha »altid« har drømt om – nemlig Marmorkirken i København.

For i et opslag på sin Instagram-profil fortæller Mascha Vang, at Marmorkirken måtte udelukkes, fordi man ikke må tage fotos eller video før eller under vielsen derinde.

»Jeg ville således ikke kunne have et billede af min far og jeg op ad kirkegulvet, eller når vi står og bliver viet, men kun alene i en tom kirke bagefter,« begrunder Mascha Vang i opslaget.

»Jeg ved, andre har taget billeder i kirken i smug med telefoner, men jeg ønsker ordentlige billeder og vil ikke gå op ad gulvet med en frygt af, at det hele kunne blive afbrudt af en fælles irettesættelse af præsten.«

Mascha Vang havde ellers ringet ind og fundet en dato i den eksklusive kirke allerede mandagen efter, hun blev friet til.

Men desværre fik hun der bekræftet frygten om, at hverken billeder eller video var tilladt før og under vielsen.

»Vi er derfor også kommet sent i gang med planlægningen af brylluppet, fordi det faktisk tog lang tid at lande i, at det så desværre ikke skulle være der,« forklarer Mascha Vang.

For desværre er den historiske københavnerkirke »ikke lige så glad for mig og nye tider«, skriver hun.

»Jeg synes, det er så ærgerligt, at andre skal være dommer over, hvad der er vigtigt for os, på vores store dag. Jeg ville slet ikke kunne nyde det, men bare tænke på alle de visuelle minder jeg gik glip af.«

Men til sidst endte den 42-årige influencer altså med at opgive den københavnske drømmekirke.

»Vi er nu havnet det helt rette sted at afholde vores bryllup i stedet. Måske det var meningen,« slutter hun.