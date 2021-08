Til efteråret er den populære influent og iværksætter Mascha Vang igen at finde på skærmen. Hun er med i dette års 'Vild med dans'.

»Jeg har altid SÅ gerne villet lære at danse og virkelig haft et inderligt ønske om det,« fortæller hun til B.T.

Og det får hun altså lov til nu. For åben skærm skal hun fredag efter fredag kaste sig ud i forskellige danse i TV 2-programmet.

Lige netop hvilken professionel danser, hun skal oplæres af, vides endnu ikke – Mascha Vang selv har kun en enkelt bekymring, når det kommer til, hvem hun mon skal danse med.

»Jeg er bare bange for at få en, der er for høj. Men de er jo allesammen mega gode.«

På trods af, at hun siden barndommen har drømt om at lære at danse, har den 42-årige influent endnu ikke den store erfaring på området.

»Udelukkende i beruset tilstand på bordene om aftenen,« fortæller hun.

Hun er dog også klar over, at hun bliver sat på noget af en opgave hen over efteråret.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg skal kunne huske en dans med alle de trin. Det er mig en gåde, hvordan de kan få det til at hænge sammen og huske det hele. Det bliver den største udfordring.«

Men en udfordring, som Mascha Vang er mere end klar til at tage op.

»Det bliver så mega fedt! Jeg glæder mig sindssygt meget,« siger hun.

Én ting overskygger dog drømmen om at udvikle danserepertoiret.

»Jeg glæder mig allermest til kjolerne. Jeg er jo en lille cirkushest. når det kommer til stykket, og jeg elsker tøj, pailletter og sminke. Lyset, showet og musikken – det synes jeg jo bare er fantastisk.«

På hjemmefronten har hun stor opbakning i kæresten, jagerpiloten Troels Krohn Dehli.

»Det er lige før, Troels glæder sig mere, end jeg gør. Han synes, det er så spændende,« fortæller hun.

Med både familie og bopæl i Kolding, og en date med 'Vild med dans'-studiet hver fredag, er der da også en del ting, der skal gå op i en højere enhed.

»Jeg har lavet en plan sammen med holdet, så jeg har nogle faste dage, hvor jeg træner i Kolding, og min træner så kommer her,« forklarer hun.

Med blandt andet sin populære blog og Instagram-profil, egen selvbruner-linje og en biografi på vej, og nu altså også et efterår dedikeret til 'Vild med dans', har Mascha Vang nok at se til.

Alligevel er det ifølge hende det helt perfekte tidspunkt at medvirke.

»Jeg er glad helt ned i maven, for jeg glæder mig så meget. Jeg forstår ikke, at jeg kan være så heldig.«