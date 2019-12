Jagter bolig i byen

Hendes boligsituation har længe været uvis, men nu kommer der snart en løsning. En god en af slagsen, fortæller hun til B.T. på den røde løber.

En af Danmarks mest googlede personer, Mascha Vang, flyttede i september 2018 fra Københavns stenbro og til Kolding.

Der bor hun i hus med jagerpiloten Troels Krohn Dehli og sin datter Hollie Nolia. For der var kun en årsag til, at hun flyttede til Kolding, skrev hun på sin blog:

»Men når alt kommer til alt, så er der kun én årsag til vi bor i Kolding, og det er Troels. Nogle gange kan jeg næsten ikke forstå, at jeg har forladt alt jeg har brugt 20 år på at bygge op, af relationer og alt jeg elsker... Jeg tror egentlig, det at flytte herover, er den største kærlighedserklæring jeg nogensinde har givet nogen.«

Mascha Vang har flytteplaner Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Mascha Vang har flytteplaner Foto: Ida Marie Odgaard

Bloggeren og reality-kendissen fortsætter med at bo i Kolding, men hun har længe ønsket sig en lejlighed i København for at mærke storbylivets sus.

Derfor har hun været på boligjagt i København i mere end et halvt år, og nu afslører hun over for B.T., at der snart kan komme en løsning.

»Jeg skal ud at se på to lejligheder i morgen midt i City. En to-værelses og en tre-værelses på 75 og 80 m2,« siger hun til gallapremieren på den seneste Star Wars-film 'The Rise of Skywalker' i CinemaxX i København.

Her er hun mødt op med sin kæreste, der har fødselsdag. Og onsdag står den altså på lejlighedsbesøg. Den skal bruges på weekendbesøg og overnatninger i forbindelse med arbejde i København, fortæller hun.

»Jeg hælder mest til den 2-værelses. Den skal ikke være for stor, for det skal ikke være et hjem, der virker ubeboet. En mellemdejlig lejlighed med en lille altan. Men det der med gård og tagterrase betyder ikke noget, for jeg vil bruge byen.«

»Og jeg gider ikke nybyggeri. Det har absolut ingen interesse. Det skal være hyggeligt, og der skal være charme,« siger Mascha Vang, der ikke ved, hvor hun skal holde nytår.

»Og hvis vi skal holde nytår i København, er det lidt besværligt med hotelovernatninger, så jeg må skynde mig at købe en lejlighed,« siger Mascha Vang og griner.

I 2020 medvirker hun blandt andet i bilprogrammet 'Topgear'.