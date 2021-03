»Det var som en lavine. Jobs og rejser blev aflyst, aktier faldt. En uge efter nedlukningen mistede jeg arbejde svarende til et halvt års omsætning. Shit mand, det var ikke sjovt,« husker Mascha Vang tilbage.

For et år siden gik statsminister Mette Frederiksen på talerstolen og holdt sin nu historiske nedlukningstale til nationen, der varslede en ny tid med coronarestriktioner, som vendte op og ned på danskernes hverdag.

Blogger Mascha Vang, der til daglig bor med sin familie Kolding, fulgte med hjemme fra sin stue, og allerede et par timer forinden havde hun haft en underlig fornemmelse i maven.

»Inden det skete om aftenen, skulle min datter til dans. Normalt tager jeg med og kigger på, men der havde været en masse om det forinden i fjernsynet, så jeg sagde til hende, at jeg lige ville tage ud og handle, så jeg var sikker på, at vi havde alt,« fortæller Mascha Vang.

Blogger, Mascha Vang. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Blogger, Mascha Vang. Foto: Oscar Scott Carl

Normalt er det slet ikke hende, der står for at handle ind, men noget gjorde, at hun alligevel missede sin datters dansetime. For udover at købe almindelige dagligvarer fik hun også trang til at handle ekstra slik og en frysepizza til børnene.

»Det var mærkeligt. Som om der var en varsel i kroppen,« fortæller Mascha Vang med et grin.

Efter Mette Frederiksens tale kunne Mascha Vang hurtigt se en masse jobs forsvinde, og i starten var hun bange for fremtiden, og hvordan hun som selvstændig skulle klare sig uden de sædvanlige indtægter. Hun havde ovenikøbet næsten lige brugt alt for mange penge på en ny lejlighed i København, så det hele virkede en overgang ret uoverskueligt.

»Det var meget voldsomt. Jeg lå i fosterstilling og syntes, det hele var forfærdeligt.«

Ekstra opmærksom på corona Mascha Vang og hendes familie har indtil videre ikke været syge med corona, men de er også ekstra opmærksomme på ikke at blive smittet. »Vi har virkelig været påpasselige. Jeg har været meget opmærksom på, at jeg hvis jeg bliver syg, så kan jeg ikke arbejde. Så hvergang vi modtager børn fra bonusforældre, så kræver jeg, de har en negativ test med hver gang. Jeg tolerer slet ikke, at der slækkes på det.« Hun tilføjer: »Og det kan være svært, hvis alle i ens omgangskreds ikke har samme indstilling.«

Men som hun forklarer, har mennesket jo en sjov evne til at omstille sig i krisesituationer, og da hun først havde rystet det første chok af sig, begyndte hun at tænke i nye baner.

»Jeg kunne jo ikke bare sidde og vente på, at jobbene kom tilbage, så jeg begyndte i stedet på en online coachuddannelse. Jeg har også brugt meget tid på at designe smykker og snakke med forhandlere, og så har jeg skrevet en selvbiografi, der kommer til efteråret. Ting, jeg ikke ville have prioriteret, hvis verden havde været åben,« fortæller Mascha Vang.

Den nye københavnerlejlighed viste sig også at være alle pengene værd. Mascha Vang og hendes kæreste, Troels, har til sammen tre børn fra tidligere forhold, og med lejligheden havde de et pludselig et alternativ til hverdagen i Kolding.

»Til at starte med var man jo virkelig bange for det ukendte. Nu er jeg mere rolig, for man får det jo til at fungere, men det er mærkeligt. Der plejer at ske en masse i mit liv, nu står alting godt nok stille.«

Mascha Vang har ikke nogen særlige planer på årsdagen for den store nedlukning, men hun tænker, at det alligevel er en fin anledning til at se tilbage.

»Jeg plejer altid at gøre status for året til nytår. Det kan være, vi familiemæssigt hen over aftensmaden skal tage en snak om, hvordan året har været.«