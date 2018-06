Blogger og iværksætter Mascha Vang går med tanker om at springe ud i et nyt projekt.

Blogger-baben Mascha Vang har travlt. Ét er, at hun har en blog, der skal opdateres; hun har også en solserie; bøger på vej; en kæreste og en lille datter, der tager hendes tid. Det afholder dog langt fra Mascha fra at kaste sig ud i nye projekter, og meget tyder på, at hun lige nu går med overvejelser omkring at blive foredragsholder. Det fortæller hun på sin blog.

'For nyligt var jeg i Brønderslev, hvor en anden butik holdt kundeaften, og hvor jeg skulle komme og fortælle lidt om mig selv og min vej til, hvor jeg er i dag. Det var lidt en test i, om det var noget for mig; dét med at stå på en scene og fortælle,' skriver Mascha og fortsætter:

'Der skulle derfor være spørgsmål til mig, da jeg endnu ikke har et decideret foredrag, selvom jeg får ret mange forespørgsler på det. Jeg fik et par få spørgsmål, og så stoppede jeg ellers ikke med at tale i 1 time og 40 minutter. Sikke et sludrechatol! Men damerne både grinede, klappede og fik selfies bagefter, så det var en fantastisk oplevelse, jeg meget gerne vil have flere af.'

En masse koordinering

Når Mascha har tid, er hun glad for at komme ud blandt sin følgere. Hun skal dog have det til at hænge sammen med hverdagen, hvor datteren Hollie Nolia fylder meget.

'Der er bare lige dét, at for at få det til at passe med min hverdag og Hollie Nolia, så er det egentlig kun hver anden torsdag, det vil passe ind i min hverdag, da hun er hos far hver anden torsdag aften og hver anden weekend. Den slags (arrangementerne red.) er oftest i Jylland, så det bliver lidt svært at få til at passe sammen, men bestemt ikke umuligt jo. Så må jeg koordinere lidt mere, for jeg synes virkelig det er sjovt at komme rundt på den måde,' skriver Mascha.

Linse Kessler har stor succes med sine talkshows, og hvem ved? Måske kan du snart opleve Mascha Vang på samme måde. Du kan læse resten af Maschas blogindlæg her.

