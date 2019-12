Tidligere deltager i tv-programmerne 'Villa Medusa', 'Paradise Hotel', 'Zulu Djævleræs' og nu blandt årtiets mest googlede danskere.

Det er alt sammen noget, som passer på blogger og tv-personlighed Mascha Vang.

Blot overgået af Rasmus Seebach og H.C. Andersen indtager Mascha Vang tredjepladsen over de mest søgte danskere i dette årti, viser de nye tal fra Google i årets 'Year in Search'.

Selv om det blot blev til en tredjeplads i dette årti, er den 40-årige blogger dog alligevel glad for opmærksomheden.

Mascha Vang har datteren Hollie Nolia på syv år. Privat danner Mascha Vang par med jagerpiloten Troels Krohn Dehli. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mascha Vang har datteren Hollie Nolia på syv år. Privat danner Mascha Vang par med jagerpiloten Troels Krohn Dehli. Foto: Nils Meilvang

»Jeg er flatteret over interessen, men jeg ved ikke, hvad folk regner med at finde,« siger Mascha Vang til B.T. og tilføjer:

»Men det er da sjovt, men det er også vildt underligt, for det er jo over lang tid, at det har stået på,« siger hun.

Mascha Vang forstår dog ikke selv, hvorfor hun er endt så højt oppe på listen.

»Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg undres da også. Jeg tænker, der er da mange andre, der er mere spændende. Men det kan da ikke kun være min mor, der googler mig,« griner Mascha Vang.

Hun fortæller dog, at hun tidligere på året har fået en endnu større titel af Google.

Det skete, da hun tilbage i februar måned modtog et kort og en gave, efter at Google kunne konstatere, at hun var den mest søgte dansker nogensinde. Noget, der blandt andet blev foreviget på bloggerens Instagram-profil.

De fleste husker nok Mascha Vang fra hendes deltagelse i realityprogrammet 'Paradise Hotel' i 2005. Inden da var hun også med i programmet 'Villa Medusa' i år 2000.

Det er dog ikke bloggerens egen opfattelse, at det er deltagelsen i realityprogrammerne, der har gjort hende til årtiets tredjemest søgte.

Vis dette opslag på Instagram {Slide to read} Just sayin’... I got mail Jeg har fået kort fra selveste @google . Online helligdommen med svarene på alt, vel det kødelige livs svar på kirken. Det er hvert fald det perspektiv jeg kører, intet mindre. De vil blot sende en gave og fortælle at jeg er den mest Googlede (rettelse: ikke bare dansker, men af alle. Ups... Men endnu bedre ) person i Danmark EVER. Som i nogensinde, af alle. Ohhh yeahhh... Så kan I godt dukke jer naboer #tak Et opslag delt af MASCHA VANG Blogger (@maschavang) den 22. Feb, 2019 kl. 7.28 PST

»De fleste, jeg møder, er slet ikke klar over, at jeg har været med i reality. Folk ser mig mere som blogger og iværksætter, fordi jeg gennem de seneste mange år har skabt en karriere ad den vej,« fortæller Mascha Vang.

Netop rollen som iværksætter har været en succes for Mascha Vang. I 2017 solgte hun sit blogunivers, Blogly, og tidligere på året blev hun medejer af juicevirksomheden Restart Juice i Kolding.

Hvad der kan forventes af fremtiden, er hun dog ikke klar over endnu.

»Det er så dejligt, for jeg ved sjældent, hvad næste uge bringer, hvilket giver mig en meget varieret hverdag. Ofte kommer der noget nyt ind fra højre. Men det er godt, for jeg keder mig meget hurtigt,« siger Mascha Vang.