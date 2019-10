Nu afslører 40-årige Mascha, hvad hun gør sig af tanker om at udvide den sammenbragte familie.

I slutningen af 2018 tog Mascha Vang et stort skridt, da hun valgte at sælge sit elskede hus i Dragør og sammen med datteren Hollie Nolia på 7 år flyttede hele vejen til Kolding for at bo sammen med kæresten Troels.

43-årige Troels har to børn fra tidligere; Emilie og Julius på henholdsvis 11 og 14 år, så den sammenbragte familie tæller nu alt fem personer.

40-årige Mascha har dog den seneste tid fået en del spørgsmål om, hvorvidt hun og Troels skal have et barn sammen, og det afslører hun nu lidt af sine overvejelser omkring:

'Jeg har været meget i tvivl, om jeg ønskede flere børn, og kan i perioder stadig være det, der er så mange overvejelser bag. I tidligere forhold har det været et issue, fordi jeg har været afvisende overfor det, da jeg ikke ville kunne klare at stå alene med så stor en udfordring igen – i værste tilfælde. Andre gange gad jeg virkelig godt prøve, hvordan det også kan være at få et barn og skabe en familie sammen, hvor man var fælles om det hele. Troels ønsker ikke flere børn, men jeg kender ham også godt nok til, at hvis jeg virkelig ønskede det, ville han ikke nægte. Hvis jeg virkelig, virkelig ønskede endnu et barn, så ville jeg nok heller ikke blive i et forhold, hvor det ikke var muligt', forklarer Mascha på sin blog.

'Jeg må dog også erkende, at jeg nyder det liv, vi har nu. Store børn giver større friheder, og jeg har altid elsket at opleve og nyder at lave voksenting sideløbende med familielivet. Jeg synes bare ikke, at det fedeste i verden er at skændes over strømper og underbukser, der sidder forkert, mad der ikke smager, barnegråd, søvnløse nætter, at være et serviceorgan og selve det at være gravid og skulle føde, skifte ble og amme. Måske, hvis jeg havde haft en at dele det med i første omgang, havde mit udgangspunkt været anderledes. Og ja, så får man så meget kærlighed retur, der opvejer det, og jeg elsker jo også min datter højere end livet selv, men mange, jeg taler med, der har fået en efternøler, sætter sgu en skræk i livet på mig', fortsætter hun og uddyber:

'Tør jeg risikere, at det bliver for hårdt og belaster det gode liv, vi har sammen nu, hvor alt er lige, som det skal være? Er det ikke altid der, hvor det går galt, når man prøver at ændre på noget, der fungerer så godt? Jeg er 90 procent sikker på, at vi ikke skal have et barn sammen, og skulle det ikke være med Troels, så er tiden nok alligevel ved at rende fra mig, hvilket også er en skræmmende tanke, der nogle gange får mig til at tænke: Arhhhh skal vi lige nå at få bare én sammen'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk