Hun havde drømt om det i årevis. At være én af dem, der stod på dansegulvet i 'Vild med dans'. Så da tilbuddet endelig kom, kunne hun ikke sige nej. Selvom det på ikke var uden betænkeligheder.

»Men jeg besluttede bare, at det ikke skulle have lov til at ødelægge det for mig,« siger Mascha Vang med et beslutsomt smil på læben. Selvom det forleden var tæt på at gøre netop det.

Mascha Vang er nemlig en af de hundredtusindvis af danskere, der lider af migræne. Voldsom migræne.

»Mange tror nok, at så laver man en Maude og lægger sig ind i sengen med hovedpine. Sådan foregår det SLET ikke,« understreger den populære influencer, som udviklede kronisk migræne allerede som 16-årig i forbindelse med en bilulykke.

I sin nye bog 'Mascha' fortæller hun om den svære tid, hvor hun som nybagt mor blev alene med datteren, der led af kolik, og hvor hun samtidig selv havde voldsomme migræneanfald.

Mascha Vang er en af de hundredtusindvis af danskere, der lider af voldsom migræne.

»Mentalt var jeg helt nede på det, for jeg følte jo, at der ikke var noget, jeg kunne kontrollere. Hver morgen, når jeg vågnede, var der lige nogle ganske få sekunder, hvor alt var godt, men så gjorde det SÅ ondt,« siger hun om den svære tid.

Men mens den svære tid nu er ovre, er hendes egne smerter det ikke.

'Mit største ønske til jul er migrænesprøjten Aimovig,' skrev hun for nylig på det sociale medie Instagram under et billede af sig selv liggende på badeværelsesgulvet. Hvor hun altid søger hen, når anfaldene kommer.

»Der er flere grader af det. Nogle gange kan jeg nå at slå det ned, når jeg mærker en smerte i siden af hovedet, eller jeg begynder at få kvalme.«

»Så ved jeg, at jeg skal skynde mig at tage en pille, inden migrænen rigtig slår til. Men det er ikke altid, at jeg kan nå det,« forklarer Mascha Vang og beskriver ærligt, hvordan det ser ud, når hun ikke når det.

»Jeg ligger ude på badeværelset i måske syv timer, kaster op og ligger og hyler og banker mit hoved ned i gulvet eller væggen. Gør alt muligt for at få det til at gøre mere ondt, end det gør inde i mit hoved.«

»Jeg hulker, og det står ud af næse og mund med snot og opkast. Til sidst er jeg så udmattet, at jeg simpelthen ikke kan få et ord ud af min mund og nærmest bare ligger musestille og koncentrerer mig om bare at trække vejret. Laver jeg den mindste bevægelse, begynder smerten forfra,« fortæller hun om de voldsomme anfald, som hun har overvejet at filme, så andre kan se, hvor invaliderende migræne kan være.

»Min datter har heldigvis aldrig set mig sådan. Og det var virkelig voldsomt for min kæreste Troels første gang. Men nu ved han, hvad der sker,« siger hun med taknemmelighed i stemmen og lægger ikke skjul på, at han har lært at bære hende nænsomt gennem den smertefulde proces.

Men hvad der trigger den, har hverken hun eller videnskaben nogen idé om.

»Det har jeg prøvet at greje de sidste 25 år,« siger hun med et ærgerligt skuldertræk om anfaldene, der dog ofte udløses af spænding eller glæde. Og måske netop derfor er hun under 'Vild med dans' hårdt plaget af migræne. Stort set hver lørdag.

Frygten for at blive ramt af migræne under 'Vild med dans' blev virkelighed for Mascha Vang i det niende program. Alligevel lykkedes det hende og Thomas Evers Poulsen at klare skærene.

Men dansen om fredagen skal den ikke have lov til at ødelægge.

»Jeg har sat alt ind og går til osteopat, i kryobehandling, i infrarød sauna, tager alle tænkelig kosttilskud, rører ikke sukker og alkohol og går tidligere i seng, end jeg nogensinde har gjort,« remser Mascha Vang op med et stort smil.

»Så jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan. Men det ville altså være svært at leve så strikt altid. Og her på det sidste har jeg faktisk tænkt, at hvis jeg alligevel får migræne lørdag efter 'Vild med dans', kan jeg lige så godt drikke et glas efter programmet. For det er træls at ligge og føle sig snydt,« griner hun.

Biografien 'Mascha' er netop udkommet på Politikens Forlag.