Et kæledyr er ikke bare et kæledyr. Sådan er det i hver fald for influenceren Mascha Vang og datteren, Hollie Nolia.

I et opslag på Instagram afslørede Mascha Vang forleden, at hun og datteren mandag måtte sige farvel til deres højt elskede kat, Bella.

'Vi har desværre sagt farvel til vores højt, højt elskede Bella, der i går døde i mine og Hollies arme,' skrev hun i opslaget, der blev delt tirsdag.

Men midt i sorgen har den 43-årige influencer også modtaget en stor mængde ubehagelige beskeder fra folk, der ikke synes, hendes opslag var passende.

Det fortæller hun i et nyt opslag på sin Instagram. Her deler hun screenshots af kommentarer, der dog ikke er fra hendes eget opslag.

'Hold nu kæft, køb et nyt dyr. Kunne forstå hvis det var et familiemedlem,' skriver en.

'Der er krig i Ukraine – det mener jeg er en svær tid …,' skriver en anden.

'Hvis man ikke har andre bekymringer …' skriver en tredje.

I opslaget skriver Mascha Vang, at hun har holdt to dages pause både på grund af humøret, men også i respekt for andre, der kunne stå med et større tab – men hun deler nyheden, da katten Bella fyldte meget på influencerens profil.

'Det ville være underligt ikke at fortælle her, hvor Bella pludselig blev af, når hun fyldte så meget hos os – det er trods alt en profil, der portrætterer min hverdag,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved godt, der er nogen, der har det værre end os, der har mistet vores kat, og det ved Hollie også godt. Men da hun sad ved aftensmaden med tårer ned ad kinderne, og med forlegenhed i stemmen sagde netop de ord, blev jeg så ked af, at hun følte, det ikke var okay at anerkende hendes sorg – fordi nogen har det værre.'

For nylig delte Mascha Vang et opråb omkring børnestørrelser i tøj, og her havde en paneldebattør på News, ifølge opslaget, latterliggjort de udfordringer som influenceren har i forhold til tøj med datteren. Noget som Hollie Nolia virkelig har taget til sig efterfølgende.

I opslaget skriver influenceren, at selvom kærlighed er en svær størrelse – så kan ingen tillade sig at vurdere størrelsen på andres følelser.

'Hun (Hollie Nolia, red.) skal ikke negligere sit tab for at tage hensyn til andre og lære at sorg er okay, og at man efterfølgende kommer videre,' skriver hun i opslaget.

'Denne her oplevelse vil hun altid have med sig, den var desværre meget dramatisk, og vigtig at bearbejde. Heldigvis takler hun det næsten bedre end jeg. Ingen behøver forstå det, følelser kan man ikke styre, men man kan eje dem og det gør vi,' slutter hun.

B.T. har været i kontakt med Mascha Vang, der ikke ønsker at kommentere yderligere på opslaget.