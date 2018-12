Mascha Vang har på 20 år formået både at kunne skrive model, skuespiller, blogger og influencer på sit cv. Men det har også krævet søvnløse nætter og mange timers hårdt arbejde.

Mascha Vang understreger i en artikel i Aarhus Stiftstidende, at hun dog elsker sin livsstil, også selvom det til tider betyder, at hun har en meget travl hverdag.

Kunsten er dog at få det til at se legende let ud.

På 20 år har hun opbygget sit helt eget brand. Sin tålmodighed og viljestyrke har hun arvet fra sin far.

»Han har aldrig holdt fri, og der var ikke noget, der hed 37 timer. Det er der heller ikke her. Jeg har åbent døgnet rundt. Og jeg har da også haft stress, ligget i fosterstilling og tudet og rystet og fået angstanfald. Men så har jeg rejst mig op igen. Hvad skulle jeg ellers gøre?«

Presset for Mascha Vang har da også været så stort igennem sin karriere, at hun blev nødt til at sælge sin virksomhed, Blogly, der havde 18 personer ansat.

Dette gjorde hun især for at få tid til sin familie.

»Jeg har nok arbejdet for meget. Det har været sådan, at Hollie nogle gange er kommet og har hevet mig i armen og spurgt: 'Mor, vil du ikke nok komme med ind og lege - du må gerne tage din mobil med',« siger Mascha Vang til Aarhus Stiftstidende.

Mere end 200.000 mennesker følger med på Mascha Vangs Instagram-konto, hvor hun deler videoer og billeder af sin hverdag.

På hendes blog læser omkring 400.000 med hver eneste måned.

Men det er ikke det eneste, hun laver. Ud over at blogge har Mascha Vang også sit eget skønhedsprodukt, hvor hun sælger selvbruner og solcremer. I ny og næ laver hun også tv og velgørenhedsarbejde.

Mascha Vang mener, det kræver meget at skulle være succesfuld blogger. Det indebærer nemlig, at man skal give meget af sig selv. Både på godt og på ondt, som når hun pludselig bliver ramt af et migræneanfald eller har kærestesorger.

Mascha Vang var en af de allerførste bloggere i Danmark. Også Mascha Vangs fem-årige datter, Hollie Nolia, er 'influencer'.