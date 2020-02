Mascha Vang har dårligt nok fået styr på et boligproblem, før et andet er opstået.

Det er de seneste uger med en masse regn og blæst, som har sat sit præg på Mascha Vangs bolig i Kolding.

Det kan ses i et Instagram-opslag, hvor Mascha Vang søndag delte et billede af sin oversvømmede have.

'August vs. februar. Sofaen blev flyttet helt herop, fordi vi ikke troede, vandet ville stige så meget', skriver den 40-årige blogger.

Vis dette opslag på Instagram August vs. Februar Sofaen blev flyttet helt herop, fordi vi ikke troede vandet ville stige så meget. Swipe for oversvømmelse... Et opslag delt af MASCHA VANG Blogger (@maschavang) den 23. Feb, 2020 kl. 9.51 PST

Over for Realityportalen forklarer Mascha Vang, at selve huset ikke har taget skadet.

»Der er stadig så oversvømmet, at jeg ikke kan se den repos, vi har nede ved åen, men der er heldigvis ikke kommet mere vand. Det er hele åen, der ser sådan ud, og heldigvis er det ikke gået ud over vores hus. Der er nogen, der er værre ramt end os,« siger hun til mediet.

Mascha Vang understreger over for Realitypotalen, at vandstanden formentlig ikke bliver højere, da huset ligger forholdsvis højt oppe.

De seneste uger har også vist sig fra sin stærke side - rent vejrmæssigt. Blandt andet i Trekantsområdet, hvor de forhøjede vandstande særligt kom til syne.

Mascha Vangs have er forvandlet til en sø. Foto: Privat. Vis mere Mascha Vangs have er forvandlet til en sø. Foto: Privat.

Situationen ved Mascha Vangs bopæl kommer i kølvandet på en anden boligsag, der har fyldt hos bloggeren.

En fremmed mand havde registreret sig på den adresse, som Mascha Vang ejer i København. Hun købte lejligheden uden bopælspligt, men det ændrede sig, da den fremmede ændrede sin adresse.

'Så snart en person har haft adresse her, så er der bopælspligt, og jeg vil derfor ikke kunne eje den og benytte den, som jeg vil, da jeg har hus i Kolding, hvor jeg bor og har adresse,' skrev Mascha Vang på sin blog.

I sidste uge fik Mascha Vang til gengæld en glædelig mail, hvori der stod, at manden var fjernet fra adressen, og at bopælspligten var blevet slettet.