Gaverne her er til Hollie Nolia, som hun løbende skal have den næste rum tid, hvor jeg nok ikke er hjemme. Jeg er måske heller ikke hjemme på hendes fødselsdag og det har jeg skrevet om på bloggen, for jeg har oplevet at der er ret stor forskel på folks reaktion, når det er mor der er væk hjemmefra, og ikke far. Stor faktisk! Der er nyt indlæg på bloggen, måske du har oplevet noget lignende?

Hun ved endnu ikke, om hun er væk og i gang med optagelser, når datteren Hollie Nolia fylder otte år.

Stjernen afslører, at hun også ved en tidligere fødselsdag måtte fejre datteren langvejsfra, men det er noget, hun må tage med.

Her havde Mascha Vang været i Afrika, hvor hun rejste penge til udsatte børn. Og nu bruger stjernen så anledningen til at spørge, hvorfor der er nogen, som mener, det er værre, når kvinder skal prioritere deres arbejde med mellemrum.

Hun siger, hun drømmer om at være det forbillede, som viser datteren, at kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet på lige vilkår.

Mener du også, at der forventes mere af mødre end fædre, når det kommer til børns opvækst?

I dag bor Mascha Vang i Kolding sammen med kæresten, Troels Krohn Dehli, hans børn indimellem og sin datter Hollie Nolia, som kendissen har sammen med racerkøreren Nicolas Kiesa.

I år er det så kæresten, der på selve dagen står for at give datteren en god fødselsdag, og så har Mascha Vang lagt et billede af en masse gaver, som datteren skal have, på Instagram. Billedet kan ses længere oppe i artiklen.

I sit blogindlæg lægger kendissen heller ikke skjul på, at Troels Dehli har medført meget mindre stress i hverdagen, fordi han kan få enderne til at mødes, når hun kæmper med varierende arbejdstider.