Mascha Vang er testet positiv for coronavirus.

Hun fortæller på Instagram, at hun bliver testet ofte, og nu blev det altså hendes tur til at blive smittet.

Alle hun har været i kontakt med er testet negativ, så hun har heldigvis ikke smittet nogen.

Den 41-årige kendis er nu i isolation i sit hus i Kolding. Der er tre etager, så hun har fået én af dem, som hun kan isolere sig i. På de andre to bor hendes kæreste Troels og datteren Hollie, som begge er raske, skriver hun.

»Han er p.t. negativ (det er alligevel utroligt!),« skriver hun om Troels.

Dog er både han og datteren i karantæne for nu.

Mascha Vang har symptomer, men det er ikke så slemt, at hun frygter en indlæggelse eller lignende.

»Jeg er syg, dog ikke ved at kradse af,« skriver hun.

Hun skriver også, at hun ikke har planer om at dele flere detaljer om coronasmitten, da hun ikke ønsker at modtage alt for mange beskeder. Hun er i kontakt med det offentlige og har derfor ikke brug for gode råd.

B.T. har forsøgt at få et interview med Mascha Vang, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.