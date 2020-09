Mascha Vang glæder sig sjældent til træning og fylder sig primært med grøntsager for at undgå at blive oppustet og få migræne. Heldigvis er bonussen ved hendes overvejende sunde livsstil stor: Det giver hende nemlig både flere grin og mere glæde.

FAKTA: Mascha Vang, 40 år. Tv-personlighed, blogger og forretningskvinde. Mor til Hollie på syv år, bor i

Kolding og har en kæreste.

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg holder mig i form ved at træne regelmæssigt og spise nogenlunde fornuftigt. Det giver lidt sig selv, at det er kosten og det at røre sig, der holder en i form, men jeg må være ærlig at sige, at jeg sjældent glæder mig til at træne, og jeg vil da også hellere spise sukker end spinat, men sådan fungerer det desværre ikke. Jeg varierer min træningsform fra boksetræning til barretræning og alt derimellem.«

Hvornår føler du dig mest sund?

»Når min krop er fysisk sund, føler jeg mig også sundest. Kosten påvirker min krop meget hurtigt, og følelsen af at være rund og oppustet gør mig i dårligt humør, da det giver mig ubehag. Når jeg er sundest, har jeg også færre migræneanfald, så det hele går lidt hånd i hånd. Det er også, når jeg er sund, at jeg er gladest og griner mest.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»At jeg går for sent i seng. Jeg sover generelt alt for lidt, men jeg har heller ikke et særlig stort søvnbehov. De fleste nætter får jeg sjældent mere end seks timers sammenhængende søvn og går aldrig i seng før over midnat, nok faktisk tættere på kl. 01, og står op igen 06.45. Jeg ville ønske, at jeg kunne sove noget mere, og derfor er jeg ved at teste lidt forskellige måder, så jeg kan forsøge at gøre noget ved det.«

Hvad har du altid i dit køleskab eller køkkenskab?

»Jeg har altid champagne, friskpresset slowjuice og æggehvider i køleskabet. Så kan jeg overleve en akut lockdown anytime! Og derudover så lige en frysepizza eller 10 i fryseren – altid den med salami.«

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

»Drik vand og masser af grønt. Jeg drikker en del grønt i form af økologisk slowjuice fra Restart Juice, hvor jeg får en masse grøntsager og frugter, da det ikke er altid, at jeg får det kokkereret. Jeg har altid juicerne i fryseren, så jeg kan snuppe en med i bilen, der tør op i løbet af dagen og holder sig kold længe. På den måde ender jeg heller ikke med at spise usundt, når jeg er på farten. Den udgør et måltid og kan fungere som en hurtig og nem madpakke, hvis jeg missede en i farten.«

Kedelig, kedeligere, kedeligst De fleste har nok på et tidspunkt i deres liv fået fortalt, at det er sundt at kede sig – men passer det virkelig? Svaret er ja! Når vi keder os, giver vi nemlig hjernen ro til at organisere indtryk og få styr på fremtiden og skaber dermed plads til noget af alt det, som vi ikke har tid til, når mobilen ringer, og computeren bimler. Når vi omfavner kedsomheden og ikke lader os forstyrre af omverdenen, styrker det vores kreativitet og indlæring – og hvem vil ikke gerne have gavn af det? Kilde: Videnskab.dk

130 beats pr. minut. Det tempo skal musikken gerne være for, at den passer til den gennemsnitlige løbehastighed. Musik kan være en fordel at have med på løbeturen, da den hjælper dig ind i et godt flow, så det føles mindre anstrengende. Kilde: ALT.dk