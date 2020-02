For nogle uger siden gik det op for Mascha Vang, at det ikke kun var hende selv, der boede i den nye lejlighed, hun havde købt i København. Hvem hendes midlertidige bofælle var, er dog stadig et mysterium.

»Jeg har ikke fået navn på ham. Jeg ved stadig ikke, hvem han er,« fortæller Mascha Vang, da B.T. møder hende på den røde løber til gallapremiere på filmen 'The Gentlemen' onsdag.

Hun fortæller, at hun samme dag som gallepremieren havde været forbi lejligheden. Her havde hun fundet noget, der muligvis kunne lede hende i retning af, hvad det er for en mand, der pludselig havde adresse i hendes dyrtkøbte lejlighed.

Man lad os først lige runde, hvorfor det var et særligt stort problem for netop Mascha Vang.

Mascha Vang på den røde løber til gallapremiere på filmen The Gentlemen. Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Mascha Vang på den røde løber til gallapremiere på filmen The Gentlemen. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Lejligheden købte hun for 4,7 millioner og uden bopælspligt. Det var vigtigt for hende, da hun til dagligt bor med sin kæresteTroels Krohn Dehli og datteren Hollie Nolia i Kolding.

Da manden tog adresse i lejligheden, så blev bopælspligten automatisk indført, og det betød, at hvis det ikke blev løst, var den 40-årige blogger nødt til at sælge.

Men der gik heldigvis ikke mere end et par uger, før Mascha Vangs advokat fik annulleret bopælspligten og flyttet den mystiske mand fra adressen.

Tilbage på den røde løber fortæller bloggeren, at hun nogle timer forinden havde tjekket postkassen i københavnerlejligheden.

Jeg må se, om jeg kan stalke ham lidt Mascha Vang

»Jeg havde lidt håbet på, at der var kommet et sygesikringsbevis,« siger hun og fortsætter:

»Det er der ikke, men der er kommet udleveringsseddel til en pakke med et navn på, som jeg ikke kender.«

Bloggeren fortæller, at det svært for hende at tyde, om det kan være navnet på manden, der tog adresse hos hende.

»Jeg må kigge på det, når jeg kommer hjem. Så må jeg se, om jeg kan stalke ham lidt – eller hente den pakke i hvert fald,« siger hun.

Hvis det er en fejl, så er det jo, hvad det er Mascha Vang

Da B.T. spørger, hvorvidt hun har planer om at tage hævn når – eller hvis – hun får navnet på manden, så svarer hun:

»Jeg synes da måske, han skylder en rengøring og et glas champagne – måske kan han komme og pudse vinduer.«

Mascha Vang griner og understreger, at hun dog ikke har planer om at tage hævn.

»Hvis det er en fejl, så er det jo, hvad det er,« siger hun.