Mandag var Mascha Vang ved lægen for at få kigget på en albueskade, hun for nyligt pådrog sig under sin skiferie.

Et besøg, som medførte, at den 40-årige blogger nu kan skrive under på, at en ulykke sjældent kommer alene.

Lægen sendte hende nemlig videre til skadestuen, hvor hun skulle have taget røntgenbilleder af sin albue. Hun nåede dog ikke langt, inden hun - endnu engang - kom til skade.

'... Og nu kommer det så... Jeg vrider simpelthen om på foden og falder ned af trapperne, da jeg går ud fra lægen. Ligger og tuder, til en dame samler mig op, og jeg humper ind i elevatoren og kører op til lægen igen,' skriver Mascha Vang på sin blog.

Da den 40-årige blogger nåede tilbage til lægen, var der dog ikke tid til at tilse hende igen, så efter at have ventet i en times tid, måtte hun humpe ud derfra igen med kurs mod skadestuen.

Her blev der heldigvis taget god hånd om både den dårlige albue og den forvredne fod.

'Thank god for dejligt personale på Kolding skadestue, lige hvor jeg følte mig allermest tåbelig, ynkelig og ret dum. Så kommer man humpende der og skal have kigget på albuen, men er også lige faldet ned af en trappe på vejen,' skriver Mascha Vang, som kunne forlade skadestuen i Kolding med både armen i slynge og foden i forbinding.

Diverse kropslige skader og skavanker er dog ikke de eneste problemer, Mascha Vang har måttet kæmpe imod den seneste tid. Også på boligfronten har der været udfordringer.

Mascha Vangs have er forvandlet til en sø. Foto: Privat. Vis mere Mascha Vangs have er forvandlet til en sø. Foto: Privat.

Den store mængde regn, der er faldet særligt i Jylland, har nemlig i den grad sat sit præg på Mascha Vangs bolig i Kolding.

»Der er stadig så oversvømmet, at jeg ikke kan se den repos, vi har nede ved åen, men der er heldigvis ikke kommet mere vand. Det er hele åen, der ser sådan ud, og heldigvis er det ikke gået ud over vores hus. Der er nogen, der er værre ramt end os,« sagde hun mandag til Realityportalen.

Oversvømmelserne i haven kommer i kølvandet på en anden boligsag, som har fyldt hos bloggeren.

For nyligt registrerede en fremmed mand sig nemlig på den adresse, som Mascha Vang ejer i København - en sag, som dog sidenhen er gået i orden.