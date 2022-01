»Folk spørger mig også ofte, hvorfor jeg ikke har fået flere børn, og det er der et naturligt svar på – at jeg ikke vil stå i den situation igen, hvor jeg skal løfte så stor en opgave. Jeg frygter at stå i en situation, hvor jeg kan blive enlig mor for et spædbarn igen. Der kender jeg min personlige grænse.«

Sådan siger influencer Mascha Vang nu i et åbenhjertigt interview med Berlingske, hvor hun også fortæller om kærlighed og fremtiden.

Mascha Vang uddyber, at manglende babyplaner ikke har noget med mistillid til sin nuværende kæreste at gøre. Men nærmere skyldes, at der måske ville kunne ske ham noget i kraft af hans job som jagerpilot.

Hun fik tilbage i 2012 datteren Hollie Nolia sammen med racerkøreren Nicolas Kiesa.

Det er ikke første gang, influenceren løfter sløret for, at det var hårdt at blive mor første gang.

I en biografi, der udkom sidste år, fortæller hun blandt andet:

»Jeg havde aldrig troet, man kunne hade et andet menneske på den måde. Når han var ude ad døren, slog jeg hånden i køkkenbordet og skreg så højt, jeg kunne, imens jeg så ham køre væk fra ejendommen: 'Dit fucking røvhul, jeg håber, du aldrig kommer tilbage!'« fortæller Mascha Vang blandt andet om sin daværende kæreste, Nicolas Kiesa.

I dag bor hun sammen med sin snart kommende mand, Troels Krohn, der har to børn fra et tidligere ægteskab.

Fortiden har hun derfor nu lagt bag sig. Og med alderen har hun lært at tilgive og være mere overbærende.

Det betyder nemlig meget for den indre ro, fortæller hun i interviewet med Berlingske.