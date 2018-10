Det sidste år har bestemt ikke været helt nemt for den populære blogger.

Kærlighed og kemo. Sådan startede Mascha Vang et rørende blogindlæg tilbage i juli 2017, hvor hun ærligt fortalte om, at hendes mor havde fået konstateret brystkræft.

Heldigvis kunne hun senere slå fast over for til Realityportalen.dk, at hendes mor var i bedring. Nu kan Mascha fortælle, at hendes mor er blevet erklæret rask, men det viser sig, at det ikke kun er hendes mor, der har været påvirket af den forfærdelige sygdom:

»Både min mor og far har haft kræft i år. Min mor har haft brystkræft, men blev heldigvis erklæret rask tidligere i år, og min far er stadigvæk i det. Han er opereret, men man ved ikke helt, hvordan og hvorledes. Men han er hvert fald blevet opereret. Så jeg har bestemt haft sygdommen tæt på. Også fordi jeg i onsdags var til bisættelse hos min kærestes far,« fortalte en berørt Mascha, da Realityportalen.dk i går mødte hende til det store 'Knæk Cancer'-show på TV2.

»Det er jo skrækkeligt at se ens nærmeste gå igennem sådan et forløb. Det er jo bare overhovedet ikke sjovt. Og det gør bare livet så meget mere skrøbeligt, og det sætter bare alting i perspektiv. Især når det nu har været begge mine forældre. Min mor nåede lige at være erklæret rask i to måneder, og så blev min far ramt af kræft. Så det har været hårdt. Jeg synes derfor, at det mindste, jeg kan gøre, er at være her i aften,« fortsatte hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk