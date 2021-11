Mascha Vang har i de sidste mange år lidt af migræne. Fredag aften tog det ekstra hårdt på hende i 'Vild med dans'.

Den 42-årige influencer begyndte fredag morgen med en slem omgang hold i nakken, hvilket betød, at hun ikke kunne dreje hovedet til højre.

Mascha Vang og hendes dansepartner Thomas Evers Poulsen skulle danse wienervals, så der måtte i sidste øjeblik ændres i koreografien, fortæller parret efter fredagens liveshow.

»Jeg har haft to behandlere på, der har prøvet at rette mig. Jeg fik en masse piller, men det virkede ikke, og så sad hovedet fast, hvilket udløste en begyndende migræne i eftermiddags,« fortæller Mascha Vang.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen. Vild med Dans sæson 18, program 9, på TV2 fredag den 5. november 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen. Vild med Dans sæson 18, program 9, på TV2 fredag den 5. november 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Mens Thomas Evers Poulsen måtte danse generalprøven alene, kæmpede Mascha Vang med at blive klar i kulissen.

»Jeg lå alene i fire timer i et sort rum med en spand og kom mig,« fortæller Mascha Vang.

Thomas Evers Poulsen tilføjer:

»Vi havde heldigvis snakket det igennem meget tidligt i forløbet, så jeg var egentlig meget rolig. Vi havde en god førsteprøve her til morgen, så hun skulle nok komme på gulvet. Det var bare ikke sikkert, hvordan det ville være rent helbredsmæssigt.«

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen, Wienervals. Vild med Dans sæson 18, program 9, på TV2 fredag den 5. november 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen, Wienervals. Vild med Dans sæson 18, program 9, på TV2 fredag den 5. november 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Mascha Vang fortæller, at hun overvejede at stille op iført ørepropper og solbriller, som hun havde benyttet sig af backstage, men så tænkte hun, at det alligevel ville se åndssvagt ud på tv.

»Så tænkte jeg, at jeg kunne lukke øjnene. Jeg kunne jo godt dansen. Lys og lyde gør det svært, så vi havde en spand ude ved siden af kameraet, til hvis det skulle gå galt (hvis hun skulle kaste op, red.),« forklarer hun.

Mascha Vang understreger, at hun på intet tidspunkt overvejede at trække sig fra 'Vild med dans'. Hendes lidelse er noget, hun har lært at leve med.

»Jeg har haft det sådan her i 25-30 år. Jeg har vænnet mig til det. Det er ikke altid, at man kan bide smerten i sig, men når jeg får taget min pille i god tid, så kan det lade sig gøre.«

Hun tilføjer:

»De dage jeg ved, at jeg skal noget, står jeg ekstra tidligt op i tilfælde af, at jeg kan mærke, at jeg har kvalme. Så ved jeg, at jeg skal tage en pille, og så har jeg nogle timer til at komme mig i. Nogle gange tager der syv til ti timer. I dag var jeg ovenpå efter fire.«

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen fik trods smerterne da også kæmpet sig stærkt igennem aftenens 'Vild med dans', hvor det blev til 45 point fra dommerne - kun overgået af Jimilian - og en efterfølgende sejr i omdansen mod Michelle Kristensen.