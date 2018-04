Blogger, iværksætter - og nu snart forfatter?

Mascha Vang står bag en af de største blogs i Danmark, men hun er også iværksætter med stort I. Først lancerede hun sin egen selvbrunerserie, og i denne uge afslørede hun, at hun nu har kastet sig over et nyt iværksætterprojekt: En hel solserie. Nu tyder rigtig meget på, at Mascha også snart kan skrive forfatter på sit CV.

»Jeg har et par bøger på vej. Det har jeg ikke afsløret endnu,« fortalte Mascha hemmelighedsfuldt til ‘Danish Beauty Awards 2018’.

Realityportalen forsøgte at få ud af Mascha, om der var tale om en selvbiografi, men bloggerbaben var ikke meget for at løfte mere af sløret for bog-projektet.

»Nahhh. Det er lidt forskelligt, men det venter vi lige lidt med,« sagde hun hemmelighedsfuldt.

Mascha var netop hjemvendt fra en tur til Bahamas, og dér var det oplagt at medbringe hendes nye produkter, som jo både er solcreme og aftersun. Det kan dog være svært at holde fokus, når man og skal holde sine fans opdaterede på, hvad man går og laver – det gik ud over Maschas kæreste Troels.

»Der var en dag, hvor jeg skulle smøre ham ind på ryggen, og jeg har simpelthen så travlt med at tage billeder af det her produkt, at jeg glemmer at smøre ham ind, for fanden. Jeg tog jo billeder. Så han endte med at blive forbrændt på ryggen. Så er det jo godt, at man lige har en aftersun,« grinede Mascha, mens Troels fortsatte:

»Ja, og den virker strålende. AV!«

Mascha kunne i øvrigt fortælle, at der er flere produkter under udvikling, og at de også bevæger sig lidt i samme retning som hendes to seneste produktserier.

