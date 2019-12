Mascha Vang er med i et helt nyt program, som rammer de danske tv-skærme i 2020. Danmarks største blogger-babe, Mascha Vang, er fast deltager i Kanal 4-programmet 'Beauty Bosserne', men skønhed, mode og livet som bosslady er langtfra hendes eneste interesse, og nu har hun endnu en gang fået mulighed for at bevæge sin tv-karriere i en anden retning af sit interessefelt. Og det var en mulighed, hun ikke kunne sige nej til.

'Jeg ved sjældent, hvad min uge bringer, der kan hurtigt dukke noget uventet op, som da jeg forleden var i Sverige for at være med i et af de nye programmer til det danske 'Top Gear'. Jeg er tidligere blevet spurgt af BBC, om jeg ville køre en tur på bane med The Stig, men jeg kunne desværre ikke dengang, så da jeg havde mulighed for at deltage her, var jeg så klar,' afslører Mascha Vang på sin blog og fortsætter:

'Jeg har efterhånden været med i en del bilprogrammer i løbet af årene, sådan lige hvad jeg kan huske, er det blevet til ret mange sæsoner af 'Djævleræs', 'Gumball' og '5. Gear'. Der er bare et eller andet med mig og biler, eller noget der siger WROOOOM… Og mænd i sparkedragter.'

Hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det…

Interessen for biler er ikke noget, der er kommet, fordi hun i mange år dannede par med Nicolas Kieasa. Allerede som barn var Mascha betaget af motorcykler og langtfra begejstret for forældrenes Toyota Corolla.

'Jeg går op i, hvilken bil jeg kører i, hvor mange hestekræfter den har, køreegenskaber, udstyr, fælge osv., og hvis der er noget, jeg fandeme ikke gider, så er det at have en 'konebil' – en mindre bil end herren i huset. Det er der jo mange, der har, fordi de er helt ligeglade med, hvad de kører i, men nu er jeg altså typen, og det er lidt pinligt at indrømme, der ruller vinduet ned, sætter den i sport og lige lytter, til den brummer. Uden nogen ser det naturligvis,' skriver Mascha Vang på bloggen og fortsætter:

'Jeg har det bedst med 200-400 hk, og nej, det er ikke, fordi de nødvendigvis skal bruges eller fyres af, eller jeg går ind for gaderæs og selv kører for hurtigt. Jeg kan bare godt lide det. Jeg kan også lide store muskler på mænd, men jeg er ikke tilhænger af vold. Det er bare lækkert og fedt. Og så er jeg bare ikke god til at være under mænd i lige den sammenhæng. Jeg kan godt lide pondus. Jeg synes også, det er sindssygt maskulint og sexet med en lækker bil til en lækker mand. Ikke en Brian-bil, slet ikke, men ligesom en mand kan klæde sig pænt og have et fedt ur, så er det møg sexet, at bilen ikke er en lille potte – synes jeg. Lets be honest, jeg har et barn med en racerkører.'

Man kan altså se frem til at se Mascha i den første danske sæson af 'Top Gear', som kommer til at rulle over skærmen i 2020. Det vides ikke, hvilken rolle Mascha får i programmet, eller om det kun er det ene afsnit, hun er med i.

