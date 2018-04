Bloggeren Mascha Vang har fået en ny kæreste. Det bekræfter hun over for BT.

Rygterne om Mascha Vangs nye kærlighed har i et stykke tid floreret, og mange har forsøgt at gætte sig frem til personen. Men nu afslører Mascha Vang selv, hvem der har vundet hendes hjerte.

Den heldige mand hedder Troels, og hun har skrevet et blogindlæg om den store nyhed.

»Han hedder Troels, er 42 år og far til to søde børn som han bor sammen med i Kolding. Han er i mine øjne lidt en superhelt, når han til daglig passer på Danmark oppe i luftrummet, eller er på mission for en bedre verden. Jep, grøn flyverdragt… Need to say no more… Det bliver bare ikke meget sejere. Aller vigtigst, så giver han mig enorme sommerfugle i maven, får mig til at grine, føle mig tryg og glad på en helt fjollet måde. Og vigtigt, vigtigt… Han er virkelig god til at lave mad!«

Mascha Vang skriver også i blogindlægget, at han hverken er kendt musiker eller politiker.

»Jeg er altså ikke kærester med hverken en popmusiker, bokser, rigmand eller minister. Det betyder ikke, at jeg ikke har nogen kæreste, det har jeg, men han flyver F16 og er jagerpilot.«

Rygterne har på det seneste nemlig gået på, at hendes nye flamme er politikeren Anders Samuelsen. Det har ugebladet 'Tæt På' for nyligt skrevet.

Mascha Vang har også bekræftet overfor BT, at Troels er hendes kæreste - og at det altså ikke er en aprilsnar.