I et nyt blogindlæg fortæller Mascha Vang, 41, at hun det seneste halve år dagligt har indtaget CBD-olie, der er udvundet fra cannabisplanter, fordi det hjælper hende til at falde i søvn. Men grunden til, hun startede med olien var en ganske anden.

'Faktisk startede jeg med at tage CBD, fordi jeg frygtede, jeg var på vej ud i en depression, og jeg havde hørt, at det kunne hjælpe. Jeg var villig til hvad som helst, for corona havde lige rullet sig ud, og det var besværligt at tage til lægen,' skriver Mascha.

Mascha: Jeg hang i en tynd tråd

Overfor Realityportalen uddyber Mascha, hvorfor hun i starten af året frygtede, at hun var ved at blive deprimeret.

»Det skyldtes, at jeg var så umanerlig træt hele tiden, at mit humør og sind var nedbrudt. Det var mangel på søvn, der ødelagde mig, og jeg havde derfor heller ikke overskud til at pendle frem og tilbage mellem København og Kolding. Det gjorde det hele endnu værre, og derfor tænkte jeg: “Hvad pokker er der galt her, er jeg ved at blive deprimeret, siden jeg hænger i så tynd en tråd?”. Min lunte var kort, og det var ikke fair overfor familien herhjemme,« forklarer Mascha.

Mascha med datteren Hollie Nolia, kæresten Troels og hans to børn, Emilie og Julius, samt katten Bella.