Nu løfter Mascha sløret for, hvilket nyt program hun bliver deltager i.

For nylig afslørede den populære blogger Mascha Vang, at vi inden længe kan glæde os til at gense hende på de danske tv-skærme.

I lørdags så vi hende på TV2, da hun sad i call-centeret under 'Knæk Cancer'-showet, men inden længe får vi hende også at se i to mindre programmer på DR.

»Det ene er med Lotte Freddie, der fulgte mig på den internationale pigedag – det program glæder jeg mig til at se. Lotte er skøn, sjov og ret ligetil. Og så er jeg også med i en kommende temalørdag på DR2,« forklarede Mascha.

Derudover skal Mascha medvirke i et større program, som hun nu kan løfte sløret for:

'Lige nu er jeg i fuld gang med at optage et program til Kanal 4, der hedder 'Beauty Bosserne'. Det er foreløbigt otte programmer, hvor man i større og mindre grad følger seks forskellige personer, der enten er selvstændige eller arbejder inden for skønhedsbranchen. Her følger man med i vores liv, arbejde og hvorledes vores veje krydser hinanden – det gør de jo ofte i denne her branche,' afslører Mascha på sin blog og uddyber:

'Jeg er løbende blevet spurgt om at deltage i den slags programmer, men det har ikke lige tiltalt mig eller passet til det, jeg ønsker at vise fra mit liv. Før nu. Jeg kan rigtig godt lide Kanal 4 og deres profil, som jeg synes matcher mig godt, og jeg føler mig tryg i deres hænder. Det betyder alverden, når man siger ja til sådan et program her.'

Med bag om bloggen

Mascha fortæller, at hvis man godt kan lide hendes blog, så kan man formentlig også godt lide 'Beauty Bosserne', da man her får et indblik i livet bag om bloggen.

»Vi er kun lige begyndt på optagelserne, men jeg befinder mig allerede godt i dem. Jeg håber, det kommer til at give et indblik i, hvad mit arbejde ofte består af, selvom det nok bliver kedeligt at se mig sidde foran en computer, men så må vi peppe det lidt op jo. I kommer også lidt med på hverdagen og den forestående flytning, som fylder en del i mit liv lige nu,« forklarer hun og tilføjer:

»Jeg er sikker på, at det bliver sjovt og hyggeligt, og jeg vil prøve at begrænse mit grin for alles skyld. ¨'Beauty Bosserne' bliver sendt i starten af det nye år, og jeg vil ikke afsløre, hvem de andre deltagerer er, da jeg forestiller mig, at de gerne selv vil fortælle det først.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.