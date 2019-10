Der er stort kongeligt komsammen i Japan, og flere af de europæiske kongehuse er repræsenteret ved det officielle tronskifte, hvor den nye kejser Naruhito bliver fejret.

Både det engelske, svenske og hollandske kongehus er repræsenteret, men alligevel er vores danske kronprinsesse løbet med en masse opmærksomhed i medierne.

»Ankommende til hof-fest middag på det kejserlige palads i Tokyo, Japan, så kronprinsesse Mary betagende ud i en lyserød kjole med en glitrende kåbe. Som accessories til sættet satte hun en glimtende kuverttaske og en mageløs tiara,« skriver eksempelvis det berømte modeblad Harpers Bazaar.

Rosen stopper dog ikke der. Også det store britiske medie Daily Mail sender komplimenter i retning af Kronprinsessen.

Her ses kronprinsparret på vej ind til at overvære kejser Naruhitos indsættelses ceremoni. Carl Court/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Her ses kronprinsparret på vej ind til at overvære kejser Naruhitos indsættelses ceremoni. Carl Court/Pool via REUTERS Foto: POOL

De skrev om tøjet, der blev båret af vores danske repræsentant tidligere samme dag, ved den officielle ceremoni i det kejserlige palads:

»Den australsk fødte royale så glamourøs ud i en grå kjole (som andre dog kalder lys lilla, red.) og en rubinhalskæde ved siden af prins Charles.«

Det britiske medie har skrevet en hel artikel udelukkende om Kronprinsessens valg af kjole, valg af tilbehør og blomsterhat.

Bladet Womens Weekly i Australien skriver også en masse rosende ord om Kronprinsessen.

Marys lyserøde kjole, som hun bar om aftenen ved middagen får sammen med hendes lysegrå/ lyse lilla kjolefra tidligere på dagen meget ros. (Photo by David MAREUIL / POOL / AFP) Foto: DAVID MAREUIL Vis mere Marys lyserøde kjole, som hun bar om aftenen ved middagen får sammen med hendes lysegrå/ lyse lilla kjolefra tidligere på dagen meget ros. (Photo by David MAREUIL / POOL / AFP) Foto: DAVID MAREUIL

'Kronprinsesse Mary er altid en, der kan vende hoveder, når det kommer til modeindsats, men hendes seneste 'ensemble' (sæt tøj, red.) er måske det mest specielle (og det der kan få flest hoveder til at dreje sig) til dato,' skriver bladet.

'Den smukke kjole havde en smykket halslinje og kappe-agtige ærmer. Mary færdiggjorde sit fantastiske 'look' med en blomstret hovedbeklædning,' skrev de om den grå/lyselilla kjole.

Foruden kronprinsesse Marys meget roste tøjstil, så har der også været flere artikler om, hvordan hun og prins Charles, den engelske tronarving, fik sig en god snak, da de sad ved siden af hinanden ved indsættelsesceremonien.

De to kjoler, som har høstet så meget ros, blev båret ved henholdsvis den officielle ceremoni, hvor det officielle ritual for den nye kejser blev gennemført, og derefter blev den lyserøde kjole båret samme aften ved den officielle middag.