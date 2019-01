Det var på en gåtur med barnevognen, at idéen opstod.

Esra Alici Pedersen var på barsel med sit andet barn, da hun gik forbi et plejehjem og fik en tanke, som skaber glæde i hundredvis af menneskers hverdag.

Her tre og et halvt år senere kører foreningen Samværd derudaf, og de afholder legestue på 13 plejehjem fordelt over hele Aarhus Kommune.

Onsdag kom kronprinsesse Mary og så, hvordan sådan en legestue glæder både ældre, men også babyer og forældre.

Esra Alici Pedersen (th.) var glad for den anerkendelse, det giver, at Kronprinsessen besøgte deres event. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Esra Alici Pedersen (th.) var glad for den anerkendelse, det giver, at Kronprinsessen besøgte deres event. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Det betyder enormt meget med det klap på skulderen. Det har været en hård proces, fra da jeg fik idéen til nu,« fortæller Esra Pedersen.

Hun understreger, at det har været det værd. Hun har set, hvor stor en forskel det gør, når man ser glæden i blikkene hos plejehjemsbeboerne. Esra Pedersen er glad for, at hun satsede.

»Jeg er uddannet farmaceut, men jeg sagde mit job op for at forfølge denne idé,« siger hun.

Legestuerne bliver i dag holdt på plejehjem, og der er babyrytmik og musik. Der er dog udviklet på idéen, så det er musik og øvelser, som plehjemsbeboerne også får glæde af.

Der blev leget til legestue, da Kronprinsessen fik indsigt i den hyggelige atmosfære til arrangementerne holdt af 'Samværd'. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Der blev leget til legestue, da Kronprinsessen fik indsigt i den hyggelige atmosfære til arrangementerne holdt af 'Samværd'. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

»De ældre sidder også med rasleæg, tørklæder og andet legetøj, ligesom børnene gør,« fortæller Esra Alici Pedersen og fortsætter:

»Vi udvikler hele tiden på, hvordan vi tager bedst hensyn til de ældre. Der er mange, der er fysisk dårlige, så det skal være ting, som alle kan være med til.«

Ildsjælen Esra Pedersen fortæller også, at det er til stor glæde for de forældre, som møder op.

»Man kan jo se, at de synes, det giver god mening. De får lov at se en anden side af livet - at se alderdommen.«

Kronprinsesse Mary er protektor for Frivillighovedstad, som Aarhus har været i 2018. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Kronprinsesse Mary er protektor for Frivillighovedstad, som Aarhus har været i 2018. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det er også blandt andet derfor, at det er vigtigt, det finder sted på et plejehjem.

»Det er en måde at invitere folk indenfor. Skabe relationer på tværs af aldersskel,« siger Esra Pedersen.

Kronprinsesse Mary så onsdag legestuearrangementet i Frivillighuset i Trøjborg i anledning af, at Aarhus var Europæisk Frivillighovedstad i 2018.

Frivillighuset danner til hverdag ramme for en masse tiltag. Leder Susanne Brøchner Væring fortælller, at der er plads til alle.