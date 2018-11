Lørdag blev forfatter Kim Leine modtager af kronprinsparrets årlige kulturpris og 500.000 kroner, men inden han blev en succesfuld forfatter, levede han et barsk liv som misbruger.

»Jeg fester aldrig, for jeg kan ikke tåle at drikke, jeg er alkoholiker, så der er man nødt til at lære noget om struktur,« forklarer Kim Leine.

Selvom det er mange år siden, han lagde sit liv som misbruger bag sig, lever han stadig med sin fortid.

Forfatteren Kim Leine er født i Norge, men flyttede som 17-årig til Danmark og bosatte sig hos sin far, der misbrugte ham seksuelt i flere år. Alligevel formåede Kim Leine at få en uddannelse som sygeplejerske og bosatte sig sidenhen i Grønland, hvor han forsvandt ind i et misbrug af både alkohol og piller, som han blandt andet stjal fra sin arbejdsplads.

Forfatter Kim Leine. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Forfatter Kim Leine. Foto: Søren Bidstrup

Det blev dog opdaget, og Kim Leine fik frataget sin autorisation som sygeplejerske. Det blev vejen ud af misbruget og starten på en forfatterkarriere og den selvbiografiske debutroman, 'Kalak'.

»Det var godt at blive forfatter, for det er krævende 24 timer i døgnet,« forklarer Kim Leine.

Siden debutromanen i 2007 har han vundet et hav af priser for sine romaner, hvoraf flere blandt andet skildrer det Grønland, han selv kender så godt.

Kronprins Frederik har også et nært forhold til netop Grønland, og i forbindelse med modtagelsen af kronprinsparrets kulturpris har Kim Leine og Danmarks kommende konge talt meget om netop det emne.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til officiel middag i Grønland i 2014. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til officiel middag i Grønland i 2014. Foto: Keld Navntoft

»Kronprins Frederik kom forbi mig for to uger siden med et kamerahold, og så snakkede vi helt casual i to timer og drak kaffe og sludrede om bøger og Grønland, og jeg fortalte om mit arbejde,« fortæller Kim Leine, som fik et rigtigt godt indtryk af Kronprinsen.

»Vi var faktisk på bølgelængde med hinanden, synes jeg. Det føltes meget personligt, og der var en gensidig sympati, og jeg sætter virkelig pris på at have mødt ham på den måde,« forklarer forfatteren og tilføjer:

»Jeg kan godt lide manden, han er en sympatisk og ærlig mand. Og vi grinede ad hinanden, og jeg tror da ikke, det var skuespil.«

Kim Leine og kronprins Frederik havde blandt andet det til fælles, at de begge går meget op i disciplin. Kronprinsen kender det fra sin militære baggrund, og for Kim Leine har disciplinen været en redning.

»Hvis man kender tidligere narkomaner eller alkoholikere, så ved man, at hvis de skal klare sig, så skal de have struktur på tingene. Den afgrund, man går langs med, skal holdes i hvert fald et skridt på afstand,« siger forfatteren, der i dag lever med sin kone og to børn på Amager.

Han arbejder fast hver dag fra klokken 7.30 til 15, med undtagelse af om søndagen, hvor der kun arbejdes frem til klokken 10. Og det bliver der ikke sådan lige lavet om på.

»Hvis der udbrød krig inden for landets grænser, så ville jeg måske ændre en lille smule på rutinen, men det er i den størrelsesorden,« siger Kim Leine.

Med prisen fra kronprinsparret følger også 500.000 kroner, men dem kommer forfatteren ikke til at mærke meget til, tror han.

Blå bog Kim Leine er en 57-årig dansk-norsk forfatter. Han debuterede som forfatter i 2007 med den selvbiografiske 'Kalak'. Derudover har han skrevet bøgerne 'Valdemarsdag', 'Tunu', 'Profeterne i Evighedsfjorden', 'Afgrunden', 'Skovpigen Skærv', 'De søvnløse' og 'Rød mand/Sort mand'. Har både vundet De gyldne laurbær og Nordisk Råds Litteraturpris.

»Spørg Skat, hvad de skal bruges til. De skal måske proppe dem i nogle af deres gabende store huller, men det er derhen, de fleste penge forsvinder, det er kort og enkelt. Jeg får ingen glæde af pengene, ud over at det da er tilfredsstillende at betale sine regninger,« forklarer forfatteren.

Kim Leine har siden 2007 udgivet otte bøger og har blandt andet modtaget De gyldne laurbær og Nordisk Råds Litteraturpris for sin roman 'Profeterne i Evighedsfjorden'.