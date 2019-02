Tirsdag fylder kronprinsesse Mary 47 år, og selvom hendes år i kongehuset har budt på utallige officielle begivenheder, så er hjemmelivet noget af det vigtigste.

For hende har det været afgørende at prioritere forældreskabet højt.

»Da vi (kronprinsparret, red.) begyndte at tale børneopdragelse, var vi først og fremmest enige om at have dem så tæt på os, ligesom amningen skulle vare så lang tid som muligt,« udtaler Mary i biografien om hendes mand 'Under bjælken - et portræt af Kronprins Frederik.' Hun fortsætter:

»For mig har det altid handlet om at være mest muligt sammen med mine børn. Det har jeg været siden Christian blev født og så fremdeles med de næste to-tre-fire.«

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian ankommer med Dannebrog til havnen ved Bakkafrost i forbindelse med deres besøg på Færøerne i august 2018.

I biografien løfter hun også sløret for, hvordan hun og kronprins Frederik fungerer hjemme i det private.

»Jeg kan komme ind i stuen sent på aftenen, og så sidder de allesammen dér i sofaen med deres skærme omkring far. Meget hyggeligt, men hvad med principperne? På det punkt er Frederik mere afslappet, og så ender jeg med at være den strenge.«

Hun siger dog, at selvom det kan være irriterende, så mener hun, at kronprins Frederik frem for alt er en god far for sine børn.

Efter kronprins Frederik havde givet de ældste lov til at få en konto på det sociale medie Snapchat, var det vigtigt for Kronprinsessen, at de havde klare regler.

Prins Vincent krøb i sikkerhed under mors kåbe, da familien besøgte de syngende børn ved Osalund ved det officielle besøg på Færøerne, fredag den 24. august 2018.

»Det er noget, vi skal diskutere, og vi skal tage børnene med i diskussionen, så de forstår, at når de tager billeder herhjemme og af sig selv og deler det med deres venner, skal de tænke sig om forinden,« fortæller Kronprinsessen, at hun sagde i den forbindelse.

Og eksemplet med hendes bekymring om det sociale medie er ikke hendes eneste bløde side.

Til Eurowoman åbnede hun op om følelsen af, at hendes børn vokser alt for hurtigt op. En følelse mange mødre sikkert kan nikke genkendende til.

»Og så sagde jeg til dem - helt alvorligt: 'Det er jeres femårs fødselsdag, og I skal virkelig nyde den, for det er jeres sidste. Jeg vil ikke have, at I får flere fødselsdage, for I skal ikke blive større. Sådan er det',« sagde hun dengang.

Kronprinsessen klappede om kap med sine børn i Jyske bank Boxen, Herning, Denmark 27. januar.

Derfor giver det god mening, at Kronprinsessens fire børn er med til forskellige officielle arrangementer.

Det seneste år har kronprinsesse Mary haft sine børn med på rejser og ved VM-håndbold, og på den måde lykkes det hende at kombinere arbejde og rollen som mor.

Hele familien var eksempelvis på Færøerne, hvor kronprinsparret var glade for at kunne opleve det gennem sine børns øjne.

Når de dukkede op til officielle besøg, havde de nationaldragter på, og at se børnene i deres dragter ramte Mary i 'moderhjertet.'

2018 blev også året, hvor kongefamilien mistede prins Henrik. Prins Christian blev fulgt ud af Christiansborg Slotskirke af sin mor, kronprinsesse Mary.

»Det var faktisk meget rørende. De så så smukke og flotte ud,« sagde hun i august.

Udover at være mor er Mary generelt meget engageret i børns ve og vel.

Mary Fonden har i samarbejde med Red Barnet lavet projekt 'Fri for Mobberi*, som har resulteret i, at halvdelen af alle danske børnehaver tager del i et antimobbeprogram.

Kronprinsessen fortæller, at projektet er et opgør med nogle systemer frem for det enkelte barn.