Martin Krasnik var Yahya Hassans ven. Alligevel har han kun begrænset omtalt tabet af digteren i medierne.

Under overskriften 'VI HAR TABT HAM, MEN I DET MINDSTE HAR VI HAFT HAM' – i Caps Lock, nøjagtigt som Yahya Hassan kunne lide det – sætter han i Weekendavisen ord på digterens liv og død. Og nu gør han det også i DR-podcasten 'Genstart'.

Digteren og chefredaktøren mødte hinanden første gang i DR 17. oktober 2013. Samme dag, som Yahya Hassan havde udgivet sin første digtsamling. Dengang var Martin Krasnik vært på 'Deadline', og han havde inviteret Yahya Hassan i studiet for at sætte yderligere ord på de i forvejen stærke ord i hans digte.

For det, der er historien om ham, det er historien, som han fortalte den. Og den kan man kun forstå ved at læse de digte, han skrev Martin Krasnik om Yahya Hassan

Optagelserne foregik ikke live, for der skulle være plads til, at Yahya Hassan, der dengang ikke var medievant, kunne få lov til at prøve igen, hvis ordene missede.

Men ordene missede ikke. De var stærke. Så stærke, at flere, efter udsendelsen var rullet over skærmen, var blevet vrede. Vreden førte til trusler. Noget, Yahya Hassan var forberedt på, fortæller Martin Krasnik i podcasten.

Dagen efter mødtes den dengang 18-årige poet og Martin Krasnik til en kop kaffe på en café på Vesterbro i København. De sludrede og sludrede. Det slog klik, og inden længe rykkede Yahya Hassan ind i journalistens lejlighed. Her boede han i tre måneder.

»Vi var jo virkelig gode venner i en meget konkret periode på halvandet år, hvor vi så hinanden meget, og vi kom tæt på hinanden på en meget vild måde, som jo var tilfældig. Det var ikke noget, jeg havde tænkt mig, og det var bestemt ikke noget, han havde tænkt sig. Det kommer sgu hurtigt til at lyde banalt,« fortæller Martin Krasnik i 'Genstart', hvor Knud Brix er vært.

Det er vigtigt for Martin Krasnik, at fortællingen om Yahya Hassan ikke bliver banal. Eller sentimental. For det var Yahya Hassan ikke, og det er ikke dét, der skal stå tilbage efter hans liv. Af samme årsag har Knud Brix valgt at gøre noget, han ikke normalt gør. Han har klippet en bid af interviewet med Martin Krasnik ud af programmet, fordi sidstnævnte bad om det.

Portræt af Martin Krasnik, Weekendavisens chefredaktør og Yahya Hassans ven. Foto: Malene Anthony Nielsen

'En stilfærdig disclaimer inden morgendagens 'Genstart' om Yahya; ja, jeg lod Martin Krasnik tage en bid af udsendelsen ud. Han af alle ved, at den slags har kilden ikke ret til. Men hans argument overbeviste mig. Og til sidst i udsendelsen giver det forhåbentlig mening...,' skriver 'Genstart'-værten på Twitter.

Man ved af gode grunde ikke, hvad der konkret foregår i den udklippede bid, men forud for det fjernede klip spørger Knud Brix, om Martin Krasnik kommer til at savne Yahya Hassan.

»Ja, klart,« lyder svaret, før båndet bliver stoppet, og Knud Brix forklarer i udsendelsen, at chefredaktøren har appelleret til, at lyden af tårer ikke bliver en del af programmet.

Værten fortæller, at han i første omgang er afvisende, men han overgiver sig på baggrund af Martin Krasniks argumentation:

Martin Krasnik var til stede, da Yahya Hassan tirsdag blev begravet på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus V. Foto: Bo Amstrup

»Det bliver simpelthen så fucking sentimentalt. Og det er derfor, jeg prøver at holde mig lidt tilbage med at fortælle om ham. Den historie, der er om ham, og som han ønskede at fortælle, er den mindst sentimentale og den mindst rørstrømske, der findes. Og det bliver sgu meget hurtigt sovset ind i noget personligt – eller endnu værre: Noget privat – og det er pisseligemeget.«

»For det, der er historien om ham, det er historien, som han fortalte den. Og den kan man kun forstå ved at læse de digte, han skrev,« lyder det fra Martin Krasnik.

Yahya Hassan nåede inden sin død at udgive to digtsamlinger. Den seneste i november 2019. Torsdag i sidste uge blev han fundet død i sin lejlighed i Aarhus V.

Tirsdag sagde hans nærmeste farvel til ham under en begravelse på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i samme by. Martin Krasnik var blandt de fremmødte.