Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Martin Johannes Larsen er her, der og alle vegne.

Om torsdagen er han på flugt fra efterforskere i Kanal 5-programmet 'Jaget Vildt'. Hvis du dagen efter zapper om på TV 2, så er han vært på 'Vild med dans'. Og snart kan du også se ham løse skæve opgaver i 'Stormester' om lørdagen.

Heller ikke den Instagram-profil, han vandt sit indpas med står stille.

»Der er bare gang i butikken!« jubler det 32-årige stjerneskud, da B.T. møder ham til pressedagen på 'Jaget Vildt'.

Martin Johannes Larsen er blandt de otte kendte danskere, der medvirker i tredje sæson af Kanal 5-programmet 'Jaget Vildt'. Hans makker i programmer et Rasmus Brohave, og derudover deltager Mascha Vang, Rikke Hørlykke, Jacob Riising, Anders Breinholt, Thomas Krohn Dehli Vang og Lisbeth Østergaard. Vis mere Martin Johannes Larsen er blandt de otte kendte danskere, der medvirker i tredje sæson af Kanal 5-programmet 'Jaget Vildt'. Hans makker i programmer et Rasmus Brohave, og derudover deltager Mascha Vang, Rikke Hørlykke, Jacob Riising, Anders Breinholt, Thomas Krohn Dehli Vang og Lisbeth Østergaard.

For Martin Johannes Larsen lægger ikke skjul på, at han gerne vil frem i bussen karrieremæssigt, hvilket det sidste års raketfart også vidner om.

»'Stormester' er jo rigtig godt for sådan nogle som mig, der lever af komik primært. Så hvis det går godt i 'Stormester', så kan det også betyde en masse for ens karriere, og det kan 'Vild med dans' også, fordi det er jo en værtsrolle, og værtsroller har jeg jagtet i et godt stykke tid. Så det åbner nogle muligheder,« siger Martin Johannes Larsen.

For både karrieren – og privatlivet hjemme på Frederiksberg kører på skinner.

»Livet vil os det godt lige for tiden.«

Deltagerne i den kommende sæson af 'Stormester' tæller satirker Martin Johannes Larsen, komiker Eva Jin, tv-naturformidler Sebastian Klein, skuespiller Julie Rudbæk og satiriker Simon Jul. Premieren er 5. november 2022 på TV 2. Foto: Stormester Vis mere Deltagerne i den kommende sæson af 'Stormester' tæller satirker Martin Johannes Larsen, komiker Eva Jin, tv-naturformidler Sebastian Klein, skuespiller Julie Rudbæk og satiriker Simon Jul. Premieren er 5. november 2022 på TV 2. Foto: Stormester

For et år siden blev han gift med 29-årige Sara-Lisa Schuster-Rossel, som han mødte i deres fælles tid på Danmarks Radio, og sammen har de hunden Sonja, en golden retriever.

Derudover går de også så småt med planer om at udvide familien en dag.

»Det er jo mega svært det der med, hvor man skal slå sig ned. Ikke permanent, men i hvert fald hvor man eventuelt kunne få nogle børn, der voksede op og så videre,« fortæller 'Vild med dans'-værten.

For som fynbo føler han sig ikke velbevandret i de københavnske forstæder, selvom han har boet i hovedstaden de sidste seks år.

Martin Johannes Larsen med hunden Sonja hjemme på Frederiksberg. Foto: Rune Øe Vis mere Martin Johannes Larsen med hunden Sonja hjemme på Frederiksberg. Foto: Rune Øe

Så måske skal han og familien en dag tilbage til de mere håndgribelige huspriser i Jylland og den jyske hovedstad Aarhus, hvor tv-værten også har boet i seks år.

Men for nu, mens karrieren ruller, føler han sig stavnsbundet til København.

»Det er bare svært, og lige nu hvor det går så godt, som det gør, så er der rigtig meget, der hedder netværk, man hele tiden skal pleje. For det er bare svært at komme til et fysisk møde, hvis du bor i Silkeborg,« siger Martin Johannes Larsen.

Så lige nu skal alt bare fortsætte, som det gør. Så Martin Johannes Larsen bliver på Frederiksberg – og på din tv-skærm.