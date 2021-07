Det er ikke engang halvanden måned siden, at Martin Jensen brød med sin daværende forlovede, den irske model og stylist Natasha Samsara.

Men nu er der altså allerede kærlighed i luften igen.

Den danske DJ og 'X Factor'-dommer har nemlig fået en ny kæreste. Det bekræfter han over for B.T.

»Det er meget nyt,« siger 29-årige Martin Jensen, som dog ikke vil uddybe, hvor længe de to har været kærester.

Foto: Martin Jensen Vis mere Foto: Martin Jensen

»Det er sagen uvedkommende,« siger han.

Martin Jensens nye kæreste hedder Cassandra Greve og er 20 år gammel.

Hun arbejder som stylist og har ifølge B.T.'s oplysninger tidligere været ansat af Martin Jensens eksforlovede.

Dette vil Martin Jensen dog ikke endegyldigt bekræfte.

»Det kan jeg ikke lige huske, om hun har været,« siger han og fortsætter:

»Hun har arbejdet for mange forskellige.«

Martin Jensen og Cassandra Greve befinder sig i disse dage i Cannes, hvor de deltager i den årlige filmfestival.

Parret har ikke umiddelbart gjort det store for at skjule kærligheden mellem dem på sociale medier, hvor de begge har delt flere stories sammen fra den røde løber.

Martin Jensen med sin nye kæreste, Cassandra Greve. Foto: Martin Jensen Vis mere Martin Jensen med sin nye kæreste, Cassandra Greve. Foto: Martin Jensen

Martin Jensen fortæller B.T., at han har fået billetter til festivalen af en ven, der ikke selv kunne deltage.

»Det var en sindssyg oplevelse på den røde løber i går. Der var måske 500 fotografer, hvilket altså er lidt anderledes end til 'X Factor' hjemme i Danmark,« griner han.

Det var i slutningen af maj, at Martin Jensen bekræftede, at han og ekskæresten Natasha Samsara var gået fra hinanden.

De to blev ellers forlovet i december 2020, hvor 'X Factor'-dommeren lød smaskhamrende forelsket i den irske model, der også fungerede som Martin Jensens stylist under 'X Factor'.

»Hun har den samme livsindstilling, som jeg har – og det er vigtigt. Hun vil gerne leve livet på samme måde, som jeg vil. Der er ikke så meget jantelov – jeg vil gerne leve livet og tage chancer, med risiko for at fucke op. Derudover er hun måske en smule mere struktureret, hvilket er meget positivt for mig, for hun har lidt mere styr på tingene, end jeg selv har,« sagde han dengang til Alt for Damerne og fortsatte:

»Hun udfordrer mig intelligensmæssigt, og så gør hun mig bare glad, og det er det allervigtigste. Jeg tør i hvert fald godt sige, at jeg har fundet min kvinde, som jeg vil dele livet med.«