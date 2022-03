Martin Jensen har haft den store pengepung fremme.

Den 30-årige dj og 'X Factor'-dommer har nemlig betalt 11 millioner kroner for en 248 kvadratmeter stor toetagers lejlighed i det luksuriøse byggeri Sfinxen på københavnske Islands Brygge.

Det skriver Se & Hør, der har oplysninger fra Tinglysningen.

Over for B.T. afslører Martin Jensen, at den nye luksuslejlighed tilmed bliver et »fælles hjem« for ham og kæresten, den 20-årige stylist Cassandra Greve.

»Ja, Cassandra flytter med. Vi har boet lidt sammen inde i min lejlighed, men hun har stadig haft sin egen også,« forklarer Martin Jensen.

I det nye hjem er der »selvfølgelig et børneværelse også« til hans 11-årige datter Sofie.

Siden musikkarrieren tog fart, og 'X Factor'-dommeren fra Sorring rykkede til København, har han ellers boet til leje, fordi han tænkte, han skulle rykke videre til USA.

»Men så kom corona og så tænkte jeg, at jeg kan rigtig godt lide København, så nu har jeg købt en lejlighed i København,« forklarer Martin Jensen om den snartkommende flytning.

Den 30-årige 'X Factor'-dommer Martin Jensen og hans 20-årige stylistkæreste Cassandra Greve til gallapremiere på 'The Batman' tirsdag 1. marts 2022. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Den 30-årige 'X Factor'-dommer Martin Jensen og hans 20-årige stylistkæreste Cassandra Greve til gallapremiere på 'The Batman' tirsdag 1. marts 2022. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Planen er dog stadig at flytte til USA på et tidspunkt, men nu skal han først slå pjalterne sammen med kæresten på Islands Brygge.

Ifølge Tinglysningen kan parret flytte ind allerede om en uge, men først skal Martin Jensen og Cassandra Greve have indrettet sig i deres nye luksuslejlighed.

»Der er nogle ting derude, jeg lige vil have lavet. Jeg kan jo ikke bare rykke ind i et hjem, hvor der er nogle andre, der har malet nogle vægge. Jeg synes bare, det er rart, at man lige får gjort det til sit eget,« siger Martin Jensen.

Så der skal males og andre småting, før han og stylistkæresten rykker rigtigt ind.

Men det skræmmer ikke den 'X Factor'-aktuelle dj.

»Jeg er fra Jylland, der plejer vi at renovere husene, når vi flytter,« siger Martin Jensen og griner.

Kæresteparret gennem otte måneder har dog endnu ikke besluttet sig for, om det nye fælles hjem også betyder et endeligt farvel til Cassandras lejlighed.

»Det ved vi ikke helt endnu. Det er altid godt at have nogle lejligheder på hånden,« slutter Martin Jensen.