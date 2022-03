Fredagens 'X Factor' blev et uforglemmeligt show.

Ikke, fordi der blev leveret optrædende af en anden verden, men fordi strømmen pludselig gik i studiet, så programmet i en halv times tid var lagt ned.

Flere i B.T.'s liveblog ærgrede sig over, at programmet ikke kørte videre under de uforudsete omstændigheder, hvor lommelygterne på publikums mobiltelefoner oplyste scenen.

Men det var der altså en god grund til, for det var kun den mikrofon, der sad i hånden på værten, Sofie Linde, der fungerede.

»Der var ikke hul på noget herinde. Så er det ret svært. Alt var dødt herinde. Alle mikrofonerne var døde. Så det havde været lidt op ad bakke,« forklarer dommer Martin Jensen.

Det er kun anden sæson, at Martin Jensen er dommer i det populære program, og han nyder – på trods af strømafbrydelsen – rollen markant mere end tilfældet var i første sæson.

»Det er klart, at første gang du kommer ind og skal lave noget, uanset om det er dommer i 'X Factor', direktør i et firma eller hvad end det er, så er du altid mere nervøs første dag på arbejdspladsen, end når du har gjort det 20 gange.«

»Så jo, jeg er meget mere afslappet. Det er noget sjovere. Sidste år følte man, at hvis der var nogen, der røg ud, så fejlede man totalt, men du kan ikke gøre en skid ved det. Du kan bare få deltageren til at performe bedst muligt.«

Martin Jensen har, ligesom sine meddommere, fortsat to deltagere tilbage i sangkonkurrencen.