»Det er vitterligt her, de allerførste skridt blev taget.«

Sådan lyder det fra Martin Hedegaard, der vandt den allerførste sæson af 'X Factor', som i anledningen af aftenens program 200 er mødt op i 'X Factor'-studiet.

»Det er en ret vild oplevelse at stå her. Det var jo de allerførste skridt mod noget, der skulle handle om musik,« fortæller Martin Hedegaard, du nok bedst kender som Saveus, til B.T.

Det var en ung Martin, dansker stiftede bekendtskab med på skærmen i 2008, og som 15-årig havde han da heller ikke gjort sig de store tanker om deltagelsen på forhånd.

»Jeg var jo mega ung. Mine forventninger til det at være med i 'X Factor' var jo ikke andet end at få en kæmpe oplevelse,« fortæller den ydmyge nordjyde, der altså endte med at tage sejren.

En sejr, der i den grad medfødte en stor portion opmærksomhed for den purunge krøltop.

Men endnu vigtigere tog han sig nogle helt særlige betragtninger med sig fra tv-programmet.

»Jeg tror egentligt, det der med at mærke, at man fik en gnist og en følelse af, at der var noget, man var god til, det er ret stort. Det er det, 'X Factor' gav en ung Martin,« fortæller han.

I dag, 14 år efter, er der særligt en optræden, Martin Hedegaard, der har sat sig i ham.

»Det var mega, mega stort at synge Freddie Mercury, at synge Queens 'Somebody to love'. Den tror jeg altid, jeg vil tænke tilbage på. Det kan sgu et eller andet. Den sidder nok et eller andet specielt sted i mig, » fortæller Martin.