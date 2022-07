Lyt til artiklen

Martin Buch Thorborg er ‘normalt rimelig rolig’.

Da han engang i et interview om ledelse blev spurgt, hvornår han sidst havde hidset sig op, kunne hverken han eller hans ledelsesgruppe komme i tanker om så meget som ét eksempel.

Derhjemme er det anderledes.

»Er der én, der kan få mig op i det røde felt, så er det Jannie. Hun ved præcis, hvilke knapper hun skal trykke på for at få alle mine sikringer til at springe,« siger han.

Martin og Jannie Buch Thorborg er mand og kone og forretningspartnere. Sammen har de købt tre hoteller på Bornholm, som de har istandsat og moderniseret. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin og Jannie Buch Thorborg er mand og kone og forretningspartnere. Sammen har de købt tre hoteller på Bornholm, som de har istandsat og moderniseret. Foto: Bax Lindhardt

Ét eksempel var den aften, hvor han i raseri – fem minutter før gæsterne kom – kastede alle de pølser og bøffer, han netop havde grillet, over hækken til naboen.

Han havde brændt en pølse på og var sur på sig selv.

»Men da Jannie kom ud og hånede mig, blev jeg så fucking sur, at jeg kylede det hele ad helvede til.«

Har du set bare ét afsnit af Discovery+-programmet ‘Buch og Thorborg’, har du selv set to temperamenter, der slår gnister.

I august sidste år blev Jannie og Martin Buch Thorborg gift. Hun fik et gedigent kys af sin mand efter vielsen. Privatfoto Foto: Privatbilleder Vis mere I august sidste år blev Jannie og Martin Buch Thorborg gift. Hun fik et gedigent kys af sin mand efter vielsen. Privatfoto Foto: Privatbilleder

Programmet følger iværksætterparret Jannie og Martin Buch Thorborg, der som nygifte kaster sig ud i et investoreventyr af dimensioner og køber to godt brugte hoteller og et vandrerhjem på Bornholm, som på kun tre måneder skal blive klar til de første gæster.

Det er Jannie Buch Thorborg, der skal drive hotellerne, og hun har alt for lidt tid til at få dem færdige.

Alligevel bliver hendes iværksættermand ved med at få nye ideér. Det sender hendes temperament direkte i trykkogeren.

»Jeg var SÅ presset,« husker hun om en dag, hvor han i raseri smed nøglen til hotellet fra sig, midt på hovedgaden i Gudhjem.

»Det var nøglen til alle værelser på hele hotellet. Jeg fik eddermame travlt med at finde den igen,« griner han og indrømmer, at det at kaste med ting er lidt et tema:

»En gang tog jeg hendes blender og kaster over hækken, så tog hun min laptop og kastede efter.«

Bagefter måtte de liste ud og hente det ind igen:

»Inden naboerne opdagede, at vi er blevet skingrende vanvittige,« siger han og griner højt.

Der er røget en del genstande over hækken til naboen i de fem år, Martin og Jannie Buch Thorborg har kendt hinanden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er røget en del genstande over hækken til naboen i de fem år, Martin og Jannie Buch Thorborg har kendt hinanden. Foto: Bax Lindhardt

De er enige om, at det er ham, der ‘råber højest’, men det er hende, der ‘bliver mest hidsig’. Selvom hun er jyde, har hun det, hun kalder et ‘italiensk temperament’.

Det har Martin Buch Thorborg lige skullet lære at navigere i.

»Jannie har ikke det filter, andre har. Hun gør, hvad andre tænker.«

Nogle gange er det hårdt, og de taler om at lægge en dæmper på gemytterne:

»Måske behøver vi ikke ryge helt derop og sætte alt på spidsen hver gang. Det synes jeg også, vi bliver bedre til,« siger han.

Men han er vild med spontaniteten.

»Det er skide sjovt og kreativt at være sammen med dig. Man kan sagtens flatline igennem livet og synes, at alt er lige godt. Det gider jeg bare ikke,« siger han.

Udsigten fra parrets hus i Skodsborg bliver udskiftet med udsigten fra Bornholm på sigt. Så længe parret har hjemmeboende børn, flytter de ikke deres base østpå. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Udsigten fra parrets hus i Skodsborg bliver udskiftet med udsigten fra Bornholm på sigt. Så længe parret har hjemmeboende børn, flytter de ikke deres base østpå. Foto: Bax Lindhardt

Derfor var de begge to mere end skuffede, da de så første version af tv-programmet. For det gik ALT for stille af sig:

»Filmholdet slukkede for kameraet hver gang, der var den mindste konflikt, det afspejlede overhovedet ikke os. Vores venner ville ikke kunne genkende os, og det var i hvert fald ikke noget, vi selv gad se på,« siger Martin Buch Thorborg, mens hans kone tilføjer:

»De ville skåne os og være søde, men det er jo bare slet ikke sådan, vores verden er. Programmet var både pinligt og så kedeligt, at jeg begyndte at græde.«

Efter at have set det første program havde Martin Buch Thorborg følgende melding til producenterne: 'Det der kan I godt droppe, ellers gider vi ikke være med.'

Der er lagt op til en stor udfordring for ægteparret i den nye serie. Foto: Warner Bros. Discovery Vis mere Der er lagt op til en stor udfordring for ægteparret i den nye serie. Foto: Warner Bros. Discovery

»Jannie og jeg har fra starten aftalt, at vi viser tingene, som de er, og bliver vi sure på hinanden, så er det sådan, det er.«

»Det er vigtigt for os at vise, at når man er iværksætter og arbejder sammen, så er der hele tiden problemer at løse og bål, der skal slukkes,« siger Jannie Buch Thorborg.

Det kan godt være, at de temperamentsmæssige udsving er voldsommere end i mange familier, men det er følelserne også. Når man sidder over for parret, der blev gift i august sidste år, er man ikke i tvivl om, at de er vilde med hinanden.

»Hvis vi skal på posthuset med en pakke, kører vi tit sammen, bare fordi det er hyggeligt,« siger hun, mens han supplerer:

»Der er nok nogen, der vil kaste op i deres egen mund over den slags, men vi kan godt lide det.«

Jannie Buch Thorborg er 39 år og har sønnen Holger. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jannie Buch Thorborg er 39 år og har sønnen Holger. Foto: Bax Lindhardt

Den seneste uge, hvor Jannie Buch Thorborg har været alene på Bornholm, har været den længste periode, de har været væk fra hinanden i de fem år, de har været sammen, og de har talt i telefon mindst ti gange om dagen.

Den slags får Jannie Buch Thorborg til at føle sig elsket:

»Jeg er simpelthen så vild med ham – jeg hader ham også nogle gange – men han støtter mig, og det er så vildt. Jeg elsker mit liv og har aldrig haft det så godt før.«

Det handler mere end noget om at forstå hinanden, for livet som selvstændig kan være fyldt med skyldfølelse:

Martin Buch Thorborg har to store børn fra et tidligere ægteskab. For fem år siden mødte han Jannie, som han blev gift med sidste år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Buch Thorborg har to store børn fra et tidligere ægteskab. For fem år siden mødte han Jannie, som han blev gift med sidste år. Foto: Bax Lindhardt

Martin Buch Thorborg har tidligere oplevet ‘næsten altid at have dårlig samvittighed. Enten over for familien eller over for forretningen’:

»Men vi er selvstændige begge og ved, at om vi så sidder på Søllerød Kro, kan det være nødvendigt at gå, lige når hovedretten bliver serveret. For som iværksætter er der ikke nogen, der står bag dig. Du er den. Altid.«

Det er en befrielse for dem begge at være sammen med en partner, der forstår, at ‘man ikke bare kan nå det i morgen, som man ikke nåede i dag’.

Som Martin Buch Thorborg siger:

»Før i tiden har jeg haft meget ondt i maven over aldrig at være det rigtige sted. Vi giver hinanden den ro, at der aldrig er sure miner, hvis et eller andet pludselig springer i luften.«