»Det er stadig noget, jeg bøvler med,« lyder det fra Martin Brygmann.

Den 59-årige multikunstner er for tiden aktuel i 'Toppen af poppen' på TV 2, hvor en håndfuld musikere ser tilbage på deres karriere.

I den forbindelse har B.T. bedt Martin Brygmann gennemgå en række højdepunkter fra hans over 30 år i underholdningsbranchen.

Her fortæller han blandt andet om en hovedbundskade, som han pådrog sig for 29 år siden i forbindelse med filmen 'De skrigende halse'.

Filmen 'De skrigende halse' med blandt andet Søren Pilmark, Thomas Bo Larsen og Martin Brygmann udkom i 1993. Vis mere Filmen 'De skrigende halse' med blandt andet Søren Pilmark, Thomas Bo Larsen og Martin Brygmann udkom i 1993.

»Det var en tv-film, og det første jeg lavede på fjernsyn,« husker Martin Brygmann tilbage på sin rolle som trommeslageren Anders i Søren Faulis kultfilm, der parodierer det danske punkmiljø i 1980'erne.

Martin Brygmann foreslog selv, at hans karakter skulle have afbleget håret, men da frisøren valgte at bruge den stærke 12 % procents beize-blanding, endte Martin Brygmann med en 'smadret hovedbund', fortæller han videre og tilføjer:

»Det var ikke rart, og det er stadig noget jeg bøvler med faktisk.«

Efter 'De skrigende halse' hittede Martin Brygmann op igennem 1990'erne med komiedegrupperne 'Lex & Klatten' og 'Det brune punktum'.

I 1997 medvirkede han derudover i Michael Wikke og Steen Rasmussens familiefilm 'Hannibal og Jerry', og her stod Martin Brygmann ubevidst for en lille fysisk kraftpræstation.

»Hvis man ser man musikken i filmen, så blinker jeg ikke én gang,« fortæller Martin Brygmann, der henviser til de to minutter og fire sekunder i filmen, hvor han sammen med Paprika Steen synger nummeret 'Brug dit hjerte som telefon'.

»Det kom Steen og Michael hen og sagde til mig. 'Vi har set det hele ved klippebordet, og du blinker ikke én gang. Jeg tænkte ikke selv over det,« smiler han.

Op igennem 2000'erne lavede Martin Brygmann blandt andet musikken til filmen 'En kort en lang', hvilket han selv betegner som det bedste, han nogensinde har lavet.

Martin Brygmann som Loke i TV2's julekalender 'Jul i Valhal'. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Martin Brygmann som Loke i TV2's julekalender 'Jul i Valhal'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han lavede også musikken til de to TV 2-julekalendere 'Jesus og Josefine' og 'Jul i Valhal', hvor han desuden spillede med som henholdsvis Jesus' stedfar Josef og den lumske jætte Loke.

»Han var en sjov karakter, fordi han var skurk. Det havde jeg ikke prøvet før,« fortæller Martin Brygmann om sin Loke-figur, som danskerne i 2016 i metroxpress kårede som den bedste julekalender-skurk nogensinde.

Selvom 'Jul i Valhal' blev sendt første gang i 2005, oplever Martin Brygmann stadig, at der er børn, der er bange for ham.

»Jeg møder stadig nogen, der bliver bange og løber fra mig, når jeg siger: (Martin Brygmann citerer med dyb stemme julekalender-sangen 'Lokes Rhapsody') 'det kan da godt være, to børn får gode ideer',« griner han og tilføjer:

»Så siger jeg til dem, at han jo i virkeligheden var god på bunden. Hvis man så hele julekalenderen, ender han jo med at være ret god.«

I videoen øverst kan du se Martin Brygmann gennemgå flere højdepunkter fra sin karriere.

