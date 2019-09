I 'Plastikkongerne' på Kanal 4 er det ofte kendte personligheder, der modtager kosmetiske behandlinger, og i onsdagens afsnit er det da heller ingen undtagelse, når den tidligere professionelle fodboldspiller Martin Albrechtsen kigger forbi.

De fleste har nok set en del skrækeksempler på, hvor galt plastikoperationer kan gå.

Men den kosmetiske trend har faktisk allerede fået et fast greb i det danske samfund.

Det viser premieresæsonen af 'Plastikkongerne', hvor både almindelige danskere og kendisser strømmer ind på klinikker for at få ændret deres udseende.

Én af dem er den tidligere landsholdsspiller Martin Albrechtsen, der flere gange har modtaget botox-behandling.

»Jeg får botox i panden hver sjette-syvende måned for både at se yngre og lidt mere frisk ud, og jeg synes da, det virker. Musklerne i panden slapper af, og rynkerne forsvinder,« fortæller han til B.T.

Martin Albrechtsen stoppede sin aktive fodboldkarriere i 2017, men den tidligere FCK- og Brøndbyspiller modtog faktisk botox-behandlinger i karrierens efterår.

»Jeg har fået sprøjtet botox i panden i cirka tre år, så det startede egentlig i slutningen af min karriere, da min daværende kæreste fik lokket mig med på en klinik. Den første gang var det egentlig kun for sjov, men da jeg så, hvilken effekt det havde på rynkerne i panden, så besluttede jeg at fortsætte med behandlingerne,« forklarer han.

39-årige Martin Albrechtsen medvirker i programmet 'Plastikkongerne' på Kanal 4. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 39-årige Martin Albrechtsen medvirker i programmet 'Plastikkongerne' på Kanal 4. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Et tabubelagt emne

Martin Albrechtsen fortæller til B.T., at han længe overvejede, om han skulle medvirke i programmet:

»Det var lidt grænseoverskridende at være med i programmet, men jeg tænkte bare. ‘Fuck det, nu prøver vi det’. Der er jo mange mænd, der får det gjort, så det er ikke så pinligt mere.«

For den pensionerede fodboldspiller var det muligheden for at tage fat i et tabubelagt emne, der fik ham til at sige ja.

»Jeg tænkte, at botox til mænd var et tabu, som man godt kunne tage lidt fat på. I starten havde jeg det lidt sådan, at folk ikke skulle vide det, men nu er jeg ret ligeglad. Jeg tror, der er mange mænd, der gerne vil se så frisk ud som muligt, og dér er botox en mulighed,« fortæller 39-årige Martin Albrechtsen.

Martin Albrechtsen fra tiden i Brøndby IF. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Martin Albrechtsen fra tiden i Brøndby IF. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

'Ikke noget, man råber højt om i omklædningsrummet'

Den 20-år lange fodboldkarriere bød på en hverdag i et meget maskulint miljø, hvor det at råbe højt om det måske ikke altid var det klogeste.

»Fodboldverdenen er lidt mere drengerøvsagtig, og jargonen er lidt anderledes, så det var noget, jeg holdt for mig selv,« fortæller han, mens han forklarer, at han tænkte over, hvem han kunne sige det til.

»Det var kun lige de nærmeste venner, der vidste det dengang, og det er ikke noget, man råber højt om i omklædningsrummet,« siger han og tilføjer:

»Hvis folk havde fundet ud af det, så tror jeg egentlig ikke, det havde gjort mig noget. Jeg havde nok fået lidt røg for det til træning, men så heller ikke mere end det.

Martin Albrechtsen i en landskamp for Danmark i 2002. Foto: Lars Møller Vis mere Martin Albrechtsen i en landskamp for Danmark i 2002. Foto: Lars Møller

Skrækeksempler fra Hollywood

Martin Albrechtsen siger ligeledes til B.T., at det nuværende antal behandlinger er passende.

»Indtil videre er det ikke noget problem, og jeg kan sagtens styre det. Men jeg tænker da over, at det ikke skal blive en afhængighed, der tager overhånd. Jeg skal ikke ligne et af de skrækeksempler fra Hollywood,« lyder det fra Martin Albrechtsen, som dog ikke er skræmt i forhold til at skulle prøve flere botox-behandlinger i fremtiden:

»Jeg er ikke afvisende overfor at få rettet op på andre ting ved hjælp af botox, når jeg måske bliver 50 år eller deromkring. Indtil videre har jeg ikke haft nogen bivirkninger af behandlingerne.«

'Plastikkongerne' vises på Kanal 4 onsdag aften klokken 21.