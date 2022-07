Lyt til artiklen

Kan man være FOR ærlig?

Det vil nogen måske mene, efter Martha Stewart indrømmer, at hun har håbet, at en mands kone ville dø – men »ikke smerteligt.«

Den amerikanske entreprenør og milliardær Martha Stewart har netop talt om sine dating-kampe i en ny podcast med Chelsea Handler, skriver Huffpost.

Og i den blev der altså ikke lagt låg på tanker og følelser.

I podcasten fortæller 80-årig Stewart, at der i øjeblikket er to mænd, som hun finder meget attraktive. Dog er der et lille 'men.'

»Jeg havde to sindssyge crushes i den sidste måned, hvilket er rigtig godt for mig. Men det viser sig, at en af ​​dem er gift med moren til nogle af mine venner, og jeg er bare – han er så attraktiv,« siger hun i podcasten.

Stewart fastslår herefter, at hun »aldrig har været typer, der bryder en familie op,« selv når muligheden bød sig.

Hun indrømmer dog, at selvom hun ikke har problemer med at møde mænd, »er de alle gift med mine venner eller sådan noget,« siger hun.

Milliardæren påpeger så, at forhold på generelt plan er midlertidige på grund af tidsånden.

»Eller måske dør de. Jeg tænker altid, åh gud, kunne den person ikke bare dø,« udbryder hun i podcasten.

»Konen?« spøger værten.

»Ja! Ikke – ikke smertefuldt. Bare dø … men det er ikke lykkedes,« svarer Stewart.

Du kan lytte til episoden her.

Det er ikke første gang, at Stewart har været åben omkring hendes kærlighedsliv.

I januar fortalte Martha Stewart, at hun var nødt til at gå fra Oscar-vinderen Anthony Hopkins på grund af hans medvirken i thrilleren 'The Silence of the Lambs' fra 1991.

Det viser sig, at hun simpelthen ikke kunne adskille skuespilleren fra hans karakter som den uhyggelige kannibal Dr. Hannibal Lecter.

»Jeg har et stort, skræmmende hus i Maine, der ligger helt for sig selv ude i skoven, og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at tage Anthony Hopkins dertil,« fortalte hun og henviste til hans karakters forfærdelige kulinariske vaner.

Hun påpeger, at de formentlig kunne have haft et godt forhold sammen, men at hun simpelthen ikke kunne se udover 'Lecter-rollen'.