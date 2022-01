»Alt, jeg kunne tænke på, var, at han spiste, du ved...«

Sådan lød det fra den 80-årige Martha Stewart i 'Ellen DeGeneres show'.

Her afslørede hun, at hun var nødt til at gå fra Oscar-vinderen Anthony Hopkins på grund af hans medvirken i thrilleren 'The Silence of the Lambs' fra 1991.

Det viser sig, at hun simpelthen ikke kunne adskille skuespilleren fra hans karakter som den uhyggelige kannibal Dr. Hannibal Lecter.

»Jeg har et stort, skræmmende hus i Maine, der ligger helt for sig selv ude i skoven, og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at tage Anthony Hopkins dertil,« fortalte hun og henviste til hans karakters forfærdelige kulinariske vaner.

Hun påpeger, at de formentlig kunne have haft et godt forhold sammen, men at hun simpelthen ikke kunne se udover 'Lecter-rollen'.

Hun afslører midlertidigt ikke, hvornår de to angiveligt skulle have været sammen.

Anthony Hopkins rolle som seriemorderen Hannibal Lecter er en af historiens mest skræmmende film. Han scorede sin første Oscar for bedste skuespiller i rollen i 1992, men gik altså glip af et forhold til Martha Stewart.