Kunne du forestille dig prins Joachim spille med i for eksempel ‘Klassefesten 4’?

Nej vel …

Men det er som om, vejen altid er lidt bredere for den norske prinsesse Märtha Louise end for andre kongelige.

Det beviste den 50-årige prinsesse endnu engang, da hun i sidste uge dukkede op til premieren på den norske komedie ‘Lange flade balder 3’.

Over for det norske Dagbladet afslører prinsessen, at hun har set alle de tidligere film i den norske komedieserie.

»Jeg har været her hver gang, så det er meget hyggeligt.«

Men denne gang var hun særlig spændt, da hun sammen med sin datter Leah Isadora Behn stod på den røde løber.

Hun har nemlig selv en rolle i filmen og altså er sprunget ud som skuespiller.

På Instagram skriver hun om oplevelsen.

»Det var altså så sjovt at debutere i spillefilmen ‘Lange flade balder 3’.«

Prinsessen spiller en rolle som lastbilchauffør, og den mener hun, at hun har særligt gode forudsætninger for at fylde ud.

»Jeg kører jo trailer i virkeligheden, fordi jeg transporterer min hest, og derfor var den her rolle – hvor jeg fik lov at spille en trailerchauffør (som bander ganske meget) – lige i øjet,« skriver hun.

Märtha Louises liv har aldrig været som andre kongeliges.

I 2002 frasagde hun sig titlen som Hendes Kongelige Højhed og frasagde sig dermed alle sine royale forpligtelser og sin apanage. Hun har dog stadig titel af prinsesse.

I 2007 vakte hun for første gang for alvor opsigt, da hun sprang ud som spirituel og sammen med en veninde åbnede en såkaldte engleskole.

Hun har tre børn med den danskfødte Ari Behn, der døde i 2019, men er i dag kærester med den 47-årige amerikanske shaman Durek Verrett.