»Vi er knuste over disse skuffende nyheder. Vi tager dette meget seriøst,« lyder det fra Maroon 5's talsmand.

Talsmanden henviser til, at bandets bassist Michael Madden lørdag eftermiddag blev anholdt og sigtet for vold i Los Angeles.

Det skriver blandt andre Page Six, der uddyber, at Michael Madden er mistænkt for et forhold omhandlende partnervold.

Overfor mediet bekræfter politiet i Los Angeles anholdelsen og sigtelsen, men politiet vil for nuværende ikke gå yderligere i detaljer med sagen.

Til højre Michael Madden sammen med resten af bandet. Foto: VALERIE MACON Vis mere Til højre Michael Madden sammen med resten af bandet. Foto: VALERIE MACON

Hvem sagens forurettede er, er uvist, da Michael Madden ikke er en gift mand.

Han blev løsladt samme dag efter at have betalt kaution på 50.000 dollar - svarende til omtrent 330.000 danske kroner.

Bassisten har for nuværende ikke udtalt sig om sagen, men det har altså en talsperson for det band, han i 1994 var med til at grundlægge, og som han siden har opnået stor succes med.

»Efterhånden, som vi bliver klogere på sagen, tager vi den mere og mere alvorligt. For nuværende giver vi de involverede parter plads til deres arbejde.«

Det er ikke første gang, Michael Madden kommer i karambolage med lovgivningen.

I 2016 blev han således anholdt og sigtet i en sag om narkotika. Her indgik han en aftale om at udføre samfundstjeneste og slap derfor for en retssag.