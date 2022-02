Selvom han har hjemme i Danmark, så er hjertet stadig sort, rødt og gult.

Den 52-årige 'Den store bagedyst'-dommer Markus Grigo er tysker. Tysk statsborger, selvom han har boet her i landet endnu længere tid end i Tyskland.

»Jeg elsker Tyskland på så mange måder. Landet har utrolig meget at byde på. Både kulturelt, kulinarisk og geografisk. I mange år har jeg bildt mig selv ind, at jeg følte det modsatte. Men det er min fortid, der har gjort, at jeg havde negative tanker, vendte ryggen til og rejste,« fortæller Markus Grigo til B.T.

Han henviser til sin opvækst med den voldelige far, han flygtede fra som 18-årig. Og ikke har set siden.

Men det var kærligheden til en dansk pige, han mødte året efter som bager i London, der fik ham til Danmark. Og selvom kærligheden ikke holdt, så blev Markus Grigo i vores kolde land mod nord.

Det land, han har boet i længst tid og i dag betragter som sit hjem.

Faktisk havde han de første mange år helt svært ved at besøge Tyskland. Men det har ændret sig de seneste par år, selvom det stadig ikke bliver til mange besøg.

»Jeg vil så gerne se min familie dernede mere. Og vise min familie i Danmark, hvor mine rødder er. Men hvis jeg bliver spurgt, om jeg nogensinde vil vende tilbage? Så bliver det et klart nej. Jeg har det så godt i Danmark og er utrolig glad for at være her. Her er mit liv, min familie og mine venner.«

Dommerparret Katrine Foged-Thomsen og Markus Grigo med kameramænd og hitdeltageren Rosa Kildahl tilbage i 2017-sæsonen. Vis mere Dommerparret Katrine Foged-Thomsen og Markus Grigo med kameramænd og hitdeltageren Rosa Kildahl tilbage i 2017-sæsonen.

Markus Grigo har som tysk statsborger fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

Her arbejder han som levnedsmiddelteknolog, når han ikke optager 'Den store bagedyst', og så er han desuden selvstændig med sit eget gløggmærke.

Men et dansk statsborgerskab føler han ikke det store behov for at få oveni lige nu.

»Det ville føles mærkeligt, hvis jeg fik dansk statsborgerskab. Skal jeg så sige til folk, at jeg er dansk, selvom jeg inderst inde føler mig tysk? Jeg føler mig ikke dansk. Det er nok det, der holder mig tilbage. Jeg er tysker, og det vil jeg altid være,« fastslår Markus Grigo.

Det afslører hans tyske accent også. For den kan ikke skjules af hans kærlighed til kongehuset, de danske traditioner, den danske mad eller hyggen.