»Det er næsten, som om du hver dag vågner og får et slag i maven.«

Sådan beskriver Mark Zuckerberg tjansen som administrerende direktør for Meta i podcasten The Joe Rogan Experience.

Efterhånden, som Mark Zuckerbergs virksomhed er vokset fra et startup til en milliardforretning, er det nemlig blevet en del mere stressende at sidde ved roret.

»Jeg vågner om morgenen, ser på min telefon og har fået en million beskeder. Det er normalt ikke godt. Folk gemmer at fortælle de gode ting til mig personligt,« fortæller han.

Derfor går rigmandens morgener oftest med, at han bruger lidt tid på at tage alle informationerne ind, hvorefter han gør noget fysisk i en time eller to for at nulstille tankerne.

Bekymringerne, der hører med til at drive en virksomhed som Meta, må dog være til at leve med, når man – som Mark Zuckerberg – tjener op mod 9.000.000 dollar per dag, tilsvarende 67.175.550 danske kroner – og i minuttet den nette sum af 46.650 kroner.