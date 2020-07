Selvom man er blevet 49 år, så kan man stadig godt blive klogere på sig selv. Og det må man sige, at Mark Wahlberg er blevet. Senest har han nemlig fundet ud af, at han er allergisk over for næsten alt.

Den information har han delt i et billede på sin Instagram, hvor han skriver: 'Det tog mig kun 49 år at finde ud af, at jeg er allergisk over for næsten alt.'

På billedet kan man se Mark Wahlberg på et hospital, hvor han er blevet testet for alverdens ting på sin ryg, som har tydelige røde mærker.

Helt præcist hvad han er allergisk overfor, melder historien dog ikke noget om.

'It only took me 49 years to realize I'm allergic to almost everything.'

Og mange af Mark Wahlbergs 15,6 millioner følgere har da også kommenteret billedet. Her i blandt flere kendte ansigter:

'Jeg er ikke læge, men ud fra billedet ligner det, at du er allergisk overfor nåle', joker skuespilleren Chris Pratt, mens sangeren Mario Lopez følger trop og skriver, at han er enig med Chris Pratt.

'Hvis du ender med at være allergisk over for vin, så vil jeg gerne have din kælder,' skriver den professionelle golfspiller Justin Thomas og refererer til Mark Wahlbergs vinkælder.

Også Mark Wahlbergs nevø, skuespilleren Jeff Wahlberg, har været til tasterne: 'Hvad hvis du finder ud af, at du er allergisk over for vin.'

Det er dog ikke alle, der joker med skuespillerens allergi. Den amerikanske skuespillerinde Katherine McNamara lider nemlig også af allergi, og hun tilbyder sin hjælp til skuespilleren:

'Velkommen i klubben. Hvis du har brug for nogle kreative alternativer, så vil jeg med glæde dele dem.'