Hollywoodstjernen Mark Wahlberg har lavet flere store film siden 1990'erne, hvor han fik sit store gennembrud.

Men den 48-årige amerikaner var tæt på at ende et helt andet sted i livet. Et sted, hvor kriminalitet fylder rigtig meget.

Som teenager var Mark Wahlberg nemlig medlem af en bande, og det var tæt på at koste ham en længere periode i fængsel.

Som 16-årig i 1988 angreb skuespilleren to mænd, hvor den ene kom slemt til skade. Mark Wahlberg blev anklaget for mordforsøg.

48-årige Mark Wahlberg. Foto: Mark RALSTON Vis mere 48-årige Mark Wahlberg. Foto: Mark RALSTON

Han erklærede sig skyldig i overfald og blev idømt to års fængsel, hvor han kun afsonede 45 dage. Herefter lavede han om på sit liv.

I et interview med Contact Music fortæller Mark Wahlberg, at han måtte tage ansvar for sine handlinger:

»Jeg gjorde, hvad jeg blev nødt til at gøre. Jeg tog ansvar for mine handlinger og forlod banden for at fortsætte på egen hånd.«

Den 48-årige skuespiller tilføjer, at han den efterfølgende tid var bange for at gå på gaden, fordi han var nervøs for at blive overfaldet af banden.

Mark Wahlberg opfordrer derfor folk til at give andre mennesker en ny chance, ligesom han selv har fået:

»Jeg håber ikke, at alle dømmer en person ud fra en handling og på, hvor personen kommer fra.

Amerikaneren påpeger ligeledes, at hans kriminelle fortid har hjulpet ham i nogle af de hårde roller, han har haft som skuespiller.

Mark Wahlberg er eksempelvis kendt fra store film som 'The Departed', 'Figther' og 'Deepwater Horizon'.