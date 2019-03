Monique blev langtfra glad, da Mark fortalte hende, at han skulle være med i 'Ex on the Beach'.

I starten af januar drog Mark Bøgelund afsted til Mauritius til optagelserne af ‘Ex on the Beach’ sæson to. Reality-deltagerne skal holde deres deltagelse hemmelig for de fleste, men de må gerne informere deres nærmeste familiemedlemmer, chefer eller lignende.

For Mark var det væsentligt at informere ekskæresten Monique, som er mor til hans to børn, men det viste sig, at hun bestemt ikke tog beskeden så godt, som han kunne have håbet.

»Det kom ikke bag på mig, at Monique blev sur. Jeg ved, hun gerne selv vil lave mere tv, og så har jeg jo lige overhalet hende indenom. Hun brænder så meget for tv, og hun er også god på tv, men nu er det så mig, der kom til det. Hun er desuden vred over, at hun følte, at jeg daffede fra vores piger. Jeg kan godt forstå, at hun ikke syntes, det var i orden, men samtidig skal jeg heller ikke stoppe mit liv, fordi jeg har to børn. Jeg er stadigvæk kun 24 år,« forklarer Mark sig og forsætter:

»Særligt fordi jeg kun har pigerne så få timer hver uge. Det ville være noget andet, hvis jeg havde dem fast, og de kom og sov hos mig, så havde jeg ikke taget afsted til programmet. Men når det kun er et par timer hver anden weekend og et par timer hver tirsdag, jeg må se dem, så synes jeg ikke, det er det samme. Når jeg har dem så lidt, så synes jeg, at jeg også er nødt til at gøre andre ting.«

Truet med Statsforvaltningen

Mark fortæller i den forbindelse, at han i lang tid har kæmpet for at få lov til at se sine to døtre mere end de få timer hver uge, men indtil videre har han ikke haft heldet med sig.

»Jeg vil gerne have pigerne mere, men der er ikke noget at gøre fra min side. Det er Monique, der suverænt bestemmer, desværre. Derfor bliver det først, når Monique synes, at jeg må se dem mere. Og jeg kommer helt sikkert til at høre meget for den her tur, når jeg kommer tilbage. Hun har sagt jeg, at jeg skal gennem Statsforvaltningen for at få lov at se dem, når jeg kommer hjem, hvis jeg er længere væk end 14 dage. Så det må vi jo se, om hun holder ved. Jeg gider bare ikke, hun skal bestemme alt,« forklarer en frustreret Mark, der bestemt ikke håber, at Monique kommer ind i programmet som en af hans eks’er.

»Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis hun kom herind. Jeg tror, jeg ville løbe. Jeg ville også få det dårligt, hvis de andre prøvede på noget med hende. Ikke fordi jeg selv vil have hende tilbage, men fordi hun er moren til mine børn. Så jeg ville tænde helt af, hvis de andre skulle gå efter hende. Jeg ved derfor ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis hun kom. Også fordi jeg selv er så pigeglad, og hvis hun skulle se det, så tror jeg også det ville gå galt. Jeg tror, jeg ville grave mig ned på stranden. Hun ville klart være den værste eks, der kunne kommme ind i villaen. Men så ville der da også være drama,« griner han.

Mark fortæller desuden, at det ikke kun var Monique, der blev sur over hans deltagelse i ‘Ex on the Beach’. Fordi han meldte afbud til en familieferie, blev hans bror så sur, at han ikke ville snakke med Mark, inden han rejste. Marks forældre tog det dog helt anderledes, da hans mor synes, det er rigtig sjovt, at Mark vil være med i programmet, mens hans far grinte og sagde, at Mark da bare skulle slå til.

Monique: “Mark skal pakke sit mundlort sammen”

Da Realityportalen.dk forholder Monique til Marks udtalelser, har hun et noget anderledes syn på sagen end sin ekskæreste.

»Jeg er da pisse ligeglad, om Mark skal være med i ‘Ex on the Beach’. Jeg synes blot, at det er synd for mine piger. Fordi jeg ved, hvilken klovn Mark er, og hvordan han behandler andre mennesker. Jeg synes, det er ærgerligt, at han valgte at rejse i op til fem uger fra sine børn. Hvilken forældre gør det? Jeg kunne aldrig finde på at rejse fra pigerne så længe. Det er rigtigt nok, at jeg sagde til ham, at jeg ville hive ham i Statsforvaltningen, hvis han var længere væk end 14 dage. Dog er det ikke sket, fordi Statsforvaltningen er så længe om det. Så vi har forsøgt selv at løse vores problemer,« forklarer Monique til Realityportalen.dk.

»Desuden bliver jeg ALDRIG misundelig på, at Mark medvirker i ‘Ex on the Beach’. Han kom med på et afbud, og jeg kunne jo bare have meldt mig selv til det, hvilket jeg ikke har gjort. Hvis Mark fik sit eget program, så ville jeg nok blive misundelig, men sgu ikke på det program. Jeg synes også, Mark skal pakke sit mundlort sammen, når han siger, at han ville ønske, at han så pigerne noget mere. Han ser dem så lidt, fordi han ikke kan finde ud af at være der for dem. Vi har været i Statsforvaltningen en gang, og selv det samvær har han ikke kunne holde. Han har aflyst, glemt det og kommet for sent. Så jeg vil ikke mene, at han har ydet nok til at have pigerne mere, end han har. Så han skal vist tage at geare lidt ned nu«, slår hun fast.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk